キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、フルサイズミラーレスカメラの新モデル「EOS R6 Mark III」を対象とした発売記念キャンペーンを開催する。対象購入期間は11月21日（金）～2026年1月14日（水）。

EOS R6 Mark IIIのボディ単体、もしくは各種レンズキットを購入して応募すると、SanDiskのCFexpress Type Bカード（128GB）と、画像編集ソフトウェア「Neural network Image Processing Tool 年間（365日）プラン」の無料クーポンがもらえる。

応募にはCanon IDの登録が必須。マイページから製品登録をして、応募フォームから申し込む。

「EOS R6 Mark III」はEOS Rシステムのフルサイズミラーレスカメラでスタンダートに位置づけられる“6シリーズ”の第3世代モデル。イメージセンサーの有効画素数を3,250万画素に向上させながら、バッファ強化により連写性能も確保。同シリーズでは初めてCFexpress Type Bカードを採用している。

対象製品

対象購入期間

EOS R6 Mark III EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット EOS R6 Mark III・RF24-105 IS STM レンズキット

2025年11月21日（金）～2026年1月14日（水）

応募締切

2026年1月28日（水）

賞品

キャンペーンサイト

サンディスク エクストリーム プロ CFexpress Card Type B 128GB 画像編集ソフトウェア「Neural network Image Processing Tool 年間（365日）プラン」無料クーポン

https://personal.canon.jp/product/campaign/r6mk3