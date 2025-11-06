北海道深川市のコンビニエンスストアに男が押し入り、現金１３万円などを奪う強盗事件がありました。



その後、滝川駅で包丁を所持していたとして逮捕された男が関与をほのめかしています。



強盗事件があったのは、深川市西町のコンビニエンスストアです。



１１月５日午後８時２０分ごろ、包丁を持った男が店内に押し入りました。



男は「金を出せ」とアルバイト従業員の男性を脅して現金１３万円とタバコ１箱を奪うと、タクシーで逃走したということです。





男性従業員にけがはありませんでした。

事件のあと、警察官がタクシーを見つけ、追いかけることおよそ３０分。



（林記者）「ＪＲ滝川駅です。男はここでタクシーを降りて、警戒していた警察官に職務質問を受けました」



男は２０キロ以上離れたＪＲ滝川駅でタクシーを降り、警察官から職務質問を受けたということです。



カバンの中に刃体２０センチの包丁を持っていたことから、警察は銃刀法違反の疑いで、全て自称の無職・及川義正容疑者６８歳を現行犯逮捕しました。



警察によりますと、及川容疑者は包丁のほかに多額の現金を持っていたということです。



調べに対し、及川容疑者は強盗事件への関与をほのめかしていて、警察は及川容疑者の犯行とみて調べを進めています。