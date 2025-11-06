自然な甘みとしっとりした口あたりが魅力の「サツマイモ」。秋になると食卓に登場する機会も増えますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、炊飯器でつくる「サツマイモご飯」のレシピを教えてもらいました。

甘みと塩気が絶妙！塩昆布入りサツマイモご飯

今回は、旬のサツマイモを使った「サツマイモご飯」をご紹介します。

【写真】炊き上がりに「塩昆布」を加える

ほくほくとしたサツマイモのやさしい甘味に、だしの代わりとして加えた塩昆布のうま味と塩気が絶妙にマッチ。炊飯器で手軽につくれる秋のおすすめ炊き込みご飯です。

おにぎりにすれば、秋の行楽にもぴったり。季節の味わいを感じる一品をぜひ試してみてくださいね。

●サツマイモご飯

【材料（2合分）】

米 2合

サツマイモ 300g

塩昆布 20g

酒 大さじ1

塩 小さじ1／3

水 適量



【つくり方】

（1） 米を洗う。サツマイモはしっかり洗い、1.5cm角に切る。10分ほど水にさらしてアクを除く。

（2） 炊飯器に米、酒、塩を入れて混ぜ、2合の目盛りまで水を入れる。

（3） 水気をきったサツマイモをのせて炊飯する。

（4） 塩昆布を細かく刻む。

（5） 炊き上がったら、塩昆布を加えてさっと混ぜる（サツマイモを崩さないように気をつけて）。器に盛る。

（6） 完成！

※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう