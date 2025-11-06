炊飯器で簡単「サツマイモご飯」レシピ。塩昆布の塩味がちょうどいいバランスに
自然な甘みとしっとりした口あたりが魅力の「サツマイモ」。秋になると食卓に登場する機会も増えますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、炊飯器でつくる「サツマイモご飯」のレシピを教えてもらいました。
甘みと塩気が絶妙！塩昆布入りサツマイモご飯
今回は、旬のサツマイモを使った「サツマイモご飯」をご紹介します。
ほくほくとしたサツマイモのやさしい甘味に、だしの代わりとして加えた塩昆布のうま味と塩気が絶妙にマッチ。炊飯器で手軽につくれる秋のおすすめ炊き込みご飯です。
おにぎりにすれば、秋の行楽にもぴったり。季節の味わいを感じる一品をぜひ試してみてくださいね。
●サツマイモご飯
【材料（2合分）】
米 2合
サツマイモ 300g
塩昆布 20g
酒 大さじ1
塩 小さじ1／3
水 適量
【つくり方】
（1） 米を洗う。サツマイモはしっかり洗い、1.5cm角に切る。10分ほど水にさらしてアクを除く。
（2） 炊飯器に米、酒、塩を入れて混ぜ、2合の目盛りまで水を入れる。
（3） 水気をきったサツマイモをのせて炊飯する。
（4） 塩昆布を細かく刻む。
（5） 炊き上がったら、塩昆布を加えてさっと混ぜる（サツマイモを崩さないように気をつけて）。器に盛る。
（6） 完成！
※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう