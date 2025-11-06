Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ªÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢È³¥²ー¥à¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ï¥ó¤ÎºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②¥¥åー¥È¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¡¡③È³¥²ー¥à»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê18¡§56¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ë
¢£¥¹¥¥º¥á¥ó¥Ðー¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òºÆ¸½
¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÂª¤¨¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØTALKER GO!¡Ù¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢È³¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡È¤Ò¤È¤¤ï²Ä°¦¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤òºÆ¸½¡É¡£¤³¤ÎÈ³¥²ー¥à»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎYouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø[Stray Kids : SKZ-TALKER GO! Season 5] Ep.32 ROMA¡Ù¡Ê18¡§56¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ë¤Ë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£´°À®ÅÙ¹â¤¤¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸ý¸µ¤Ë°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ýー¥º¤ÎChangbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢Æ©ÌÀ¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤ò¸«¤»¤ëHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ·¤²¼»Ñ¤Ç¿²Å¾¤Ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¾Ð´é¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¢£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤ÏÉ½¾ðË¤«¤Ë
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢É¨Î©¤Á¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¡¢ÉÔËþ¤²¤ËËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¿°¤òÀí¤é¤»¤ëSeungmin¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë¡¢¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤éµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢È³¥²ー¥à¤òÌÈ¤ì¤¿Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ÈLee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡È´ê¤¤·ô¡É¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬ÉÂµ¤¤»¤º¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¡¢¥ê¥Î¤Ï¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤òÀ®¸ù°·¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÈ³¥²ー¥à¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¤¬¤½¤Î¤â¤Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥®¥Ñ¥ó¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Èº£²ó¤ÎºÆ¸½¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ëÅê¹Æ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£