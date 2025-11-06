上白石萌音が北欧花柄ニットでモコモコの“地球”にピッタリ寄り添う姿に「地球背負っててかわいい」「世界に引っ付いてる」とファン歓喜
上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、『世界くらべてみたら』のオフショットが投稿された。
【写真】北欧花柄のワンピ姿でモコモコの地球に寄り添う上白石萌音
■上白石萌音が花柄のニットワンピ姿で『世界くらべてみたら』に出演
上白石がMCを務めるTBS『世界くらべてみたら』。11月5日は「日本のラーメン職人がブラジルアマゾンへ！現地食材で新作ラーメン」と題して、2時間SPで放送された。
放送後、マネージャーXでは「ご視聴ありがとうございました！あま～い大食いにアマゾンのラーメン！そして…メキシコーーー!?」というコメントと共に上白石のオフショットを公開。
大きな北欧風花柄のニットワンピース姿の上白石が、柔らかそうな素材で出来たモコモコ“地球”の日本とアジア近辺にピタッと寄り添って笑顔を見せたり（1枚目）、背中をくっつけたり（2枚目）、背中をつけて地球を背負っているようなショット（3枚目）が投稿されている。
SNSではファンからの「地球背負っててかわいい」「世界に引っ付いてる」「スマイルめっちゃ可愛い」といった声を見ることができる。