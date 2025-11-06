お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が5日放送ののMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）で、量販店で目撃したという驚きの光景を語った。

番組では、「関西人が選んだコストコ人気商品ベスト10」を特集。同店の会員数は全世界で1億3900万人を誇り、ゴールドスター会員は5280円、エグゼクティブ・ゴールドスター会員は1万560円という年会費の収益だけで、年間数千億円以上の売り上げがあるという。

そして魅力の一つとされるのは、ガスステーションの価格。黒田は「長蛇の列。何の列やと思って、コンサートでも始まるんかと思ったら、車がブワーッと」と、同店前で目撃した車列を回想。「断トツに安い」と驚きを伝えると、お笑いタレント・ケンドーコバヤシも「満タンにしたら何千円か変わってきますからね」と同意した。

しかし黒田は「高級車はないねん、その代わり」とポロリ。「あそこに並んでたら恥ずかしいから」と自説を披露すると、ケンコバは「黒田さんて、今日コストコの人が見てたらどう思うとか考えないんですか？」とあ然。黒田は「お前、舐めるなよ！楽屋に行って土下座じゃボケ」と、全力で謝罪することを明かし、笑いを誘っていた。