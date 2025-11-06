º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¼õ¾Þ·Ý¿Í¤ËÂç¶½Ê³¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½¸À¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤?!ÁÀ¤Ã¤Æ³Í¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤Î?¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¯¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿º´µ×´Ö»á¡£¡Ö°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¤«¤éYouTube¤ÎÆ°²è¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡Êº´µ×´Ö»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ë¡ØNOBROCK¡¡TV¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢10²¿Ç¯¸å¤«¤ÎÅ¸Ë¾¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬Ç¯É½½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤ÈºÊ¤¬Ç¯É½¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤¤¤ä¡Á¥Ç¥«¤¯½Ð¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ´é±£¤·¤Æ¤¿¤Î¡×¤È²óÁÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡È¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï³Í¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤Ê¤¤?!ÁÀ¤Ã¤Æ³Í¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤Î?¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡Èº´µ×´Ö¤µ¤ó¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡É¤Ã¤ÆX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£²¶¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡×¤ÈX¾å¤Ç¡¢Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÎºÊ¤ÏX¤Ç¡ÖÈá´ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¾Þ¡ª¡ªº´µ×´Ö¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ëº´µ×´Ö»á¤¬¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼°ú¤Â³¤Ì´³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£