◇NBA レイカーズ118ー116スパーズ（2025年11月5日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の本拠地スパーズ戦に先発出場。勝負所で3Pシュートを決めるなど15得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチの大活躍で最大12点差をひっくり返す逆転勝利。今季初の5連勝を飾った。

「僕ももっと頑張ろうと思った」

この日は、ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの選手たちが来場。試合中にはセレモニーも開催された。

その中で八村は最終Qに魅せた。残り5分15秒でドンチッチのアシストを受けて左ウイング付近から3Pシュートを沈めて後半初得点。シュートが決まると吠えた。そして残り1分39秒には5つの反則を犯していたスパーズのビクター・ウェンバンヤマからオフェンスチャージングを奪って退場に追い込む好守備を見せた。八村の好守備にはスタンド見ていたドジャースのムーキー・ベッツも大興奮していた。残り35秒には左コーナーから果敢なドライブイン。相手の反則を誘ってフリースローを1本決めた。

試合後の会見で2連覇を果たしたドジャースについて「日本人が3人集まって大きな舞台で戦い、こういう大きなマーケットであるLAでこうやって優勝できるのは嬉しい。僕ももっと頑張ろうと思うようになった。パレードとか見てても、僕らが優勝したらもっとすごくなるのかなと思って、それを想像しながらあの試合を見てたので、僕も勇気付けられたし、もっと頑張ろうと思いました」と刺激を受けていたことを明かした。