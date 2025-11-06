インソールを替えるとどう違う？足の疲れや痛みの軽減も…理学療法士が教える足にフィットするインソール選びのポイント

午後になると足がだるくなったり痛くなる…。そんな悩みを抱えているのなら、靴のインソール（中敷き）を気にしてみてほしい。

入れ替えることで、痛みが和らいだりすることもあるというのだ。

“インソールの効果”や“予防につながるインソールの選び方”って何？日本フットケア・足病医学会に所属する理学療法士の根津憲継さんに、インソールにまつわる“あれこれ”を聞いた。

元のインソールはフィットしにくい

そもそも足のだるさ（疲れ）や痛みは、骨の歪みが原因になっていることも多いという。

「本来足の骨は体を支えやすいように、“アーチ状の橋”のようになっています。しかし、この形が歪んでしまうと特定の箇所に体重が集中したり、歩く際に余計な筋肉を使うことになって疲れや痛みが出るのです」

靴にもともと入っているインソールは平らでクッション性が低いものも多く、骨の歪みの影響を受けやすい。何か症状が出るのは、靴が足の骨本来の形にフィットしていないサインなのだ。

インソールを替えることで予防できることが分かったところで、次に気になるのが「どんな製品を選べばいいのか」ということだろう。

「インソールには足の疲れや痛みの軽減だけではなく、靴のブカブカ解消や消臭効果などを目的としたものまで、たくさんの種類があります。まずはパッケージを見て、自分の目的に合ったインソールを選んでください」

柔らかすぎるインソールはNG

足の疲れや痛みの軽減が目的であれば、根津さんは次の2つを満たしたインソールがお勧めだという。

1）硬い高反発タイプ

2）立体的な形状

まずは硬さ。最近では柔らかい低反発タイプのインソールもたくさん販売されている。足が沈みやすく、履いた瞬間は気持ちよく感じるかもしれない。しかし長時間履いているうちに地面の硬さを感じてしまったり、歩くときにたくさん力が必要になるという。

「高反発タイプの方が体重をしっかり支えてくれますし、地面を押し出す力もロスしにくいです。歩く時も最低限の筋肉を使うだけで済むので、疲れや痛みも出にくくなります。3〜4mmの厚みがあって、体重に負けないような硬さの製品を選んでください」

手に取って指でつまんだ際に、“指先同士の硬さを感じないもの”、つまんだ後“すぐにへこみが戻るもの”が良いという。

もう一つの、足本来のアーチ状の形にフィットしやすい、立体的な形をしていることも重要になる。

「土踏まず部分が盛り上がっているものは『アーチサポートインソール』、かかとの丸みを包み込むような形をしたものは『カップインソール』と呼ばれます。足本来の形をキープさせるためにも両方の特徴を備えた、より立体的なインソールを選びましょう」

“高反発”と“立体的な形”という2つのポイントを押さえたインソールは、昔はスポーツショップでしか購入できなかった。しかし最近では100円ショップや雑貨店など、幅広い店で販売されているという。

「どのお店で買っても大丈夫ですが、初めてインソールを買う場合は必ず“試着”してからにしてください。試着用のインソールをできるだけたくさん用意している店舗で、いろいろな製品を試してから買うのが失敗しないコツです」

立ったり歩いたりを５分以上繰り返す

試着する際は店員に相談して、可能であれば5分以上は足との相性を確認してみてほしい。

「足の形にしっかりフィットしているか。歩きやすいか。疲れや痛みを感じていた部分の違和感が減るか。立ったり歩いたりしてチェックしてみてください」

効果が実感しにくい場合は、もともと靴に入っていたインソールと、入れ替えることを検討しているインソールの、それぞれで10秒ずつ片足立ちして比べるのもお勧めだ。

「しっかり足にフィットしている場合はグラつきにくくなったり、足が軽く感じられることもあります。足がむくんで疲れや痛みが出やすい午後に試着した方が、フィット感や違和感が確認しやすくなります」

寿命は3カ月から半年

足にマッチしたインソールに入れ替えれば、疲れや痛みの軽減や予防が期待できるが注意点がある。インソールの反発力は履けば履くほど落ちてくるのだ。

「履く頻度にもよりますが、100円ショップや雑貨店に売っている高反発タイプのインソールの場合で、寿命は3カ月から半年ほど。寿命を迎えたインソールを使い続けると、また疲れや痛みが出てしまいます。反発力が落ちて地面の硬さを感じないか、穴が開いたり変形してしまっていないかは、まめに確認してください」

なお、なるべく長持ちさせるためには、靴を“雑に脱ぎ履きしない”ことが重要。

「靴ひもが緩いまま履くと靴の中で足が滑ってインソールが擦れやすく、傷みの原因となります。しっかり締めて履いてください」

「また、脱ぎ履きする際に靴を踏んでしまう方もいます。アーチサポートインソールの場合は、アーチ部分を踏んでしまうとインソールの反発力が落ちやすくなりますし、靴の形も崩れてしまうので絶対にやめてください」

ほとんどのインソールは抗菌防臭生地が使われているが、繰り返し履いているうちに臭いが気になることも。靴用の消臭スプレーでも軽減できるが、洗うのも効果的だ。

「洗面台などにぬるま湯を張って中性洗剤を入れ、その中で手洗いをしてください。そして、すすいだ後は陰干しで乾かすのがお勧めです。汚れや菌を落とせて、臭いも気にならなくなると思います」

足の骨の歪みは、全身に影響するという。酷くなると足だけではなく、膝や腰なども痛くなってしまう。病院に行かなくても済むように、歪みの影響を軽減するインソールにぜひ入れ替えてみてほしい。