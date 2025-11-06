“ガサガサかかと”は削らず保湿が優先！保湿剤を塗るタイミングと“ひび割れ”時の正しい角質の削り方

寒くなってくると気になるのが肌の乾燥。

特にかかとは乾燥しやすく、“ガサガサ”が気になっている人も多いのではないだろうか。

しかし、ケアが面倒だからと放ったらかしにしている場合は注意してほしい。

“ひび割れ”まで進行してしまうと、歩く度に痛くなったり出血してしまうだけでは済まないことも…。感染症を引き起こしてしまうリスクもあるのだ。

日常ケアの基本と「ひび割れてしまった場合の対処法」を、日本フットケア・足病医学会の高山かおる理事に聞いた。

かかとはガサガサの温床

そもそもかかとには乾燥しやすい環境が重なっている。

まずは体重が一点に掛かりやすく、靴の中で摩擦が生じやすい箇所であるということ。

そして他の箇所に比べて皮膚の角質層がもともと厚いうえに、体の末端にあることから血流が滞りがちの部分。代謝が悪くなることも多く古い角質がたまりやすいのだ。

また足の裏には汗を分泌する汗腺が多い一方で、皮脂を出す皮脂腺がないことも大きな要因。

寒くて乾燥する時期になると汗の分泌が減ったり、出た汗がすぐに気化してしまったりして水分が失われやすくなる。そのうえ皮脂によるバリアが作られないため潤いを保てず、より乾燥しやすくなるのだ。

「乾燥しやすい条件がいくつも重なっているからこそ、ガサガサしてしまう前にケアするのが肝心です」と高山理事は注意を促す。

入浴後は必ず保湿剤を

そこで重要なのが“足を洗った後にすぐ保湿剤を塗ること”だ。

保湿剤を塗ることで皮膚に水分を浸み込ませたり、水分が逃げないようにカバーすることができる。

その種類は大きく分けて3つ。

ローションとクリーム、ワセリンで、特徴は異なるがどれを使っても基本的にOKだ。

ただし気をつけてほしいのは“塗るタイミング”。

「入浴時にしっかり足を洗って、キレイな状態にしてから塗ってください。前日に塗った保湿剤が足に残ったままだと古い保湿剤が積み重なってしまい、汚れの原因になります」

保湿剤は足が乾く前に

また、洗った後にできるだけ早く塗ることも重要だ。

「足が乾くと、元々かかとにあった水分も一緒に気化してしまいます。入浴後のまだ足が湿っている状態で塗るように心がけてください」

なお保湿剤を塗る際の量は、片足分でローションなら手のひらに1円玉程度、クリームやワセリンなら人差し指の1関節分が目安になる。

「せっかくなので、かかとだけではなく爪の先まで、足全体を保湿しましょう。爪の溝などは塗った保湿剤が残りやすいので、念入りに洗い流してから塗り直してください」

また効果が実感できない場合、他の種類の保湿剤を試すのもお勧めだ。

それぞれの特徴を端的に表すと「ローション＝皮膚に水分を与えるも保湿力は続きにくい」「クリーム＝ローションより油分が多く保湿が長持ち」「ワセリン＝油性成分のみで皮膚の保護効果が高い」となる。

「ひび割れ」は優しく削るのが正解

すでにガサガサしている場合でも、入浴後の保湿ケアを繰り返せば潤いは取り戻せる。

しかし、ひび割れまで進んでしまっている場合は別の対処が必要になるという。

「ひび割れは肌を覆う角質が硬くなってしまい、肌本来のバリア機能が衰えている状態です。放っておくと感染症になるリスクもあるので、症状が進行してしまう前に角質を優しく取り除くのが安心です」

お勧めは入浴後に“角質ファイル”という足用のヤスリを使う方法だ。

【硬くなった角質を取る手順】

1.洗った後に水分を拭き取る

2.角質ファイルをかかとに当てて一方向に動かす（ゴシゴシと擦らない）

3.10秒程度でストップ

4.保湿剤を塗る

「重要なのは“力を入れすぎない”ことです。また、軽石などの目の粗い道具を使ったり、長時間擦り続けたりしてしまうと、かえって傷つけてしまうこともあります。ひび割れが改善するまで一度につき10秒ほど、週に1〜2回ペースで根気強く続けるように心がけてください」

角質ファイルがない場合は目の細かいボディケア用ブラシなどでもOK。擦った後は取れた角質を拭き取って保湿剤を塗れば終わりだ。

出血したらゲル状絆創膏で傷を塞ぐ

ただしひび割れであっても、出血したり痛みがひどいと角質を削るケアだけでは難しくなる。

そんな時は、ゲル状のハイドロコロイド絆創膏を貼るのがお勧めだ。

クッション効果で痛みを和らげてくれたり、保湿状態をキープしてくれるという。

「傷と傷を寄せて、ひび割れを閉じるように貼るのが早く回復させるコツです。 2日に1度くらいは剥がして状態をチェックしてみてください」

ちなみに血行が悪い人や糖尿病などの基礎疾患がある人は必ず医療機関を受診してほしい。

最後に取材に同席した日本フットケア・足病医学会の寺師浩人理事長は、かかとのガサガサやひび割れをきっかけに、足全体のケアにもう少し目を向けてほしいという。

「足は、生活をする上で文字通り“足場”となります。痛みが出ないとついケアを怠ってしまいがちですが、足のトラブルの予備軍状態の方は多くいらっしゃいます。顔と同じくらい足のケアにも関心を持っていただくと、年齢を重ねても健康的に生活できるでしょう」

かかとのガサガサや“ひび割れ”をきっかけとして、地道な足のケアを心がけてほしい。