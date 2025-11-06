&TEAM・TAKI、体調不良で韓国のファンサイン会欠席「しばらく休息および治療が必要」
【モデルプレス＝2025/11/06】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のTAKIが、体調不良のためファンサイン会を欠席することがわかった。11月6日、ファンコミュニティプラットフォーム・Weverseにて発表された。
【写真】&TEAMメンバーと仲良しの世界的K-POPアイドル 日本で食事も
同社は「&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5：30PM、8：30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'ファンサイン会への参加をやむを得ず見合わせることとなりました」とTAKIが韓国で実施のファンサイン会を欠席することを発表。「しばらく休息および治療が必要だという医療スタッフの所見を受け、当社はTAKIの当日午後のスケジュール進行が難しいと判断し、やむを得ずファンサイン会への不参加を決定いたしました」と体調について伝え、「ファンの皆さまにはご理解をいただけますと幸いです」と呼びかけた。
最後には、「ファンの皆様のご理解のほどお願い申し上げますとともに、当社はアーティストの健康を最優先し、TAKIが早く元気な姿でファンの皆様にお会いできるよう、最善を尽くしてまいります」と結んでいる。
なお、同グループは10月28日に韓国デビュー。現地の音楽番組SBS M『THE SHOW』や、MBC M『SHOW CHAMPION』などに出演し、1位を獲得するなど注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
