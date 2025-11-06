大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するトミー・エドマン選手の妻のクリスティン・エドマンさんが2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真を公開。夫婦ツーショットなどを披露した。

「Is this real life?!?」

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

優勝パレードに参加したクリスティンさんは、「Is this real life?!? World Series '25 parade was insane (love) LA, thank you for showing your love & support all year!」とつづり、優勝パレードでの様子をとらえた写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、クリスティンさんはドジャースのスタジャンを羽織り、黒いショートパンツをあわせたコーデ。エドマン選手はサングラスをかけ、優勝記念の黒いキャップとTシャツ姿で、息子を抱き抱え、スタジアムでの家族ショットを披露していた。

3枚目では、ウィル・スミス捕手の妻・カーラさんと顔を寄せあった笑顔の2ショットを披露。4枚目では、カーラさんに加えて、タイラー・グラスノー投手の婚約者・メーガンさんとの最高の笑顔をみせる3ショットもあった。10枚目では、ピースサインをする全身ショットを披露していた。

この投稿には、「最高の写真！」「おめでとうございます」「これからのオフシーズン、身体に気をつけてお過ごしください」といったコメントが寄せられていた。