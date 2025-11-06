斉藤暁、亡くなった元妻と“再会”エピソード明かす 黒柳徹子「怖くなかった？」
俳優の斉藤暁（72）が、きょう6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。亡くなった元妻と“再会”したエピソードを語った。
【画像】『踊る大捜査線』『科捜研の女』など出演、斉藤暁プロフィール
23歳で福島県から役者を目指して上京。その際、地元の女性と結婚し2人の息子に恵まれた。しかしその後、17年続いた結婚生活が終わった。そして離婚して20年後、元妻が亡くなったことを次男から聞いた。葬儀出席は断られたが、葬儀場の外から様子を見ていたという。
その後、ある劇場で「入口のところに（元妻が）座っているんですよ。顔を上げないんです」「同じ着物を着ていたから」と、元妻と“再会”したことを説明。「話しかけようとしたら、もういないんですよ。あいさつに来たのかなと思って、手をあわせました」としのんだという。
司会の黒柳徹子から「出たんですね。怖くはない？」と聞かれると「全然怖くない」と即答。「それから1回も出てこないんです。出てきてほしいんですけどね…」とさみしそうに語った。
