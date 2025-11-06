クリスマスマルシェをイメージ！MOMOテラス「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」

京都市伏見区の『MOMOテラス』にて、2025年11月21日(金)から12月25日(木)までの34日間、「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」が開催されます。

期間中、施設全体を1つの街と見立て、クリスマスマルシェをイメージした様々な催し物が予定されています。

MOMOテラス「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」

開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)

昨年大好評を博した人気ベーカリー店が集合する「パンまみれマルシェ」や、豪華賞品が当たる抽選会、施設全体を彩るクリスマス装飾など、“特別なひととき”を楽しめるイベントです。

パンまみれマルシェ〜今年はクリスマスのお菓子も〜

日程：11月22日(土)・23日(日・祝)

時間：10:00〜16:00

場所：1Fアトリウム

パン好きにはたまらない「パンまみれマルシェ」が、今年はクリスマスの焼き菓子も加えてパワーアップ！

兵庫・大阪・和歌山・京都・滋賀・長野から人気の17店舗が集合します。

ハード系パンやお惣菜パン、クリスマスならではのシュトーレンなどが多数用意されます。

昨年大人気だった「メゾン フルリール(和歌山)」や、今回初出店となる「トミーズ(兵庫)」など、この機会でないと味わえない店舗が目白押しです。

また、MOMOテラスに店舗をかまえる「サンマルクカフェ」「ミスタードーナツ」も1Fアトリウムに出店し、本イベント限定の特別メニューを提供します。

も、もっと！当てよう！クリスマス抽選会

レシート対象期間：12月5日(金)〜12月14日(日)

抽選日時：12月13日(土)・14日(日) 10:00〜19:00

場所：1Fアトリウム

レシート対象期間中のお買上げレシート3,000円(税込・合算可)毎に抽選会に1回参加できます。

※MOMOテラスLINE公式アカウント友だちは＋1回(当日友だち登録も可能)

※お一人様最大10回まで

特賞は「星野リゾート」宿泊ギフト券(5万円分)を2名様に、1等は「エディオンの選べる家電3万円相当」が当たります！

1等の家電には、パナソニックのオーブントースターやドライヤー、電気圧力鍋、人気メーカーのシャワーヘッドなどがラインナップ。

ほかにも、サーティワンアイスクリームのクリスマスパレット8やピザ、お肉など“おうちクリスマス”を盛り上げる賞品が多数用意されています☆

クリスマス装飾

日程：11月21日(金)〜12月25日(木)

時間：10:00〜20:00

場所：1Fアトリウム&館内各所

1Fアトリウムには、シンボルとなるクリスマスツリーが登場！

ピンクのモモサンタが手がける特別仕様です。

吹き抜けにはバルーンも装飾され、施設全体に華やかさをプラスします。

美味しいパンや豪華な抽選会、華やかな装飾で、クリスマスムード一色のMOMOテラス。

特別なひとときを過ごしに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

MOMOテラスで開催される「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」の紹介でした。

