◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは5日、男子シングルス1回戦が行われました。

5日の初戦に登場した篠塚大登選手は台湾の林繇儒選手と激闘。第2、3ゲームと落とし追い込まれますが、第4ゲームは接戦をものにして、追いつきます。最終第5ゲームは互いに譲らず迎えた9-9から連続でポイントを取られ、敗れました。

日本勢は前日までに張本智和選手と戸上隼輔選手が初戦を突破。張本選手は2回戦でドイツのベテラン、オフチャロフ選手と激突。戸上選手はデンマークのリンド選手と対戦します。

大会3日目の6日は、松島輝空選手が初戦に登場。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでは準優勝に輝きました。初戦の相手は韓国のアン ジェヒョン選手。今年1度対戦し、フルゲームの末に松島選手が勝利しています。

【日本勢対戦カードと結果】

▽1回戦

張本智和 3-0 グロート(デンマーク)

(11-6/11ー7/11ー6)

戸上隼輔3-0ドゥダ(ドイツ)

(11-4/11-9/11-9)

篠塚大登 2-3 林繇儒(台湾)(11-8/4-11/6-11/11-9/9-11)松島輝空ーアン ジェヒョン(韓国)