【卓球】篠塚大登はフルゲームの末に初戦敗退 6日は前週準優勝の松島輝空が1回戦に挑む〈WTTチャンピオンズ フランクフルト〉
◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)
卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは5日、男子シングルス1回戦が行われました。
5日の初戦に登場した篠塚大登選手は台湾の林繇儒選手と激闘。第2、3ゲームと落とし追い込まれますが、第4ゲームは接戦をものにして、追いつきます。最終第5ゲームは互いに譲らず迎えた9-9から連続でポイントを取られ、敗れました。
日本勢は前日までに張本智和選手と戸上隼輔選手が初戦を突破。張本選手は2回戦でドイツのベテラン、オフチャロフ選手と激突。戸上選手はデンマークのリンド選手と対戦します。
大会3日目の6日は、松島輝空選手が初戦に登場。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでは準優勝に輝きました。初戦の相手は韓国のアン ジェヒョン選手。今年1度対戦し、フルゲームの末に松島選手が勝利しています。
【日本勢対戦カードと結果】
▽1回戦
張本智和 3-0 グロート(デンマーク)
(11-6/11ー7/11ー6)
戸上隼輔3-0ドゥダ(ドイツ)
(11-4/11-9/11-9)
(11-8/4-11/6-11/11-9/9-11)
松島輝空ーアン ジェヒョン(韓国)