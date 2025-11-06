「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）

阪神の藤川監督が若手野手の成長について語った。グラウンドで選手たちをチェック。今季１軍を経験した高卒３年目の井坪には「トータルの選手ですから、全体練習が終わった後の動きを見ていかなければなというところですけど、まあ、体強くやっていますよね」と評価した。

高卒２年目の百崎は８月にウエスタンの試合で死球を受け離脱。そこから復帰して臨んでいる初めての安芸キャンプだが、藤川監督は「コンタクト率が非常に高いしね。打撃練習でも１球目からコンタクトできるので。最初の１球目はけっこうファウルを打ってしまう選手が多いんですけど、百崎に関してはその確率が非常に高いし、飛距離も伸びてきてますしね」と称賛。

続けて、「タイプ的にはどうでしょうね、他球団の１、２番にいるような激しいスイングをしかけているので楽しみですよね」と語った。

野手転向したばかりの西純には「今は体が慣れているところですから」と話し、「糸井にも来てもらいますしね」と臨時コーチで安芸キャンプに参加予定の糸井ＳＡの直接指導にも期待。

藤川監督はシーズン終了報告の際、来季に向けて「野手の方に目を向けると、まだまだキャリアのない選手たちがいます。生え抜きの選手のバックアップを、新たに作る必要があると考えています」と課題を語っていた。