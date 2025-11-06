「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）

阪神の藤川球児監督は新たにヘッドコーチ就任が決まった和田豊コーディネーターについて「自分がお願いした形になりました」と明かした。

就任を要請したのは来季、最大の目標となる球団史上初の連覇を達成するため。「オールタイガースでね、９０年間一度もできなかった連覇でしょう。これを突き破るには全勢力をかけて勝ちに行くと」と藤川監督。「これはもう阪神タイガースが強くあるべき、そして成し遂げたことをないものを９１年目にどうしても。これは私ではなく、阪神タイガースとしてやりたいことだから。オールタイガースのメンバーとして行く」と語った。

今季は巡回コーディネーターを務めていた和田新ヘッドコーチ。元監督を起用するのは異例だが「この１年間、ずっと支えてきてくれていて。常に見ながら選手を支えながら。首脳陣の方も見ながらいてくれた」と存在の大きさを説明した藤川監督。「１年目は自分たちで走りきることができましたが、２周目は案外、簡単なようで迷いやすい」と明かし「情熱ですね。タイガースにかける情熱が自分にももちろんあるので。（和田ヘッドも）それを強くもっていらっしゃる方だというのは１年間、ずっと見ていますから」と言う。

「今が平常、順調を疑わないといけないので。９０年間、１回もできてないことに立ち向かう。（連覇という）大きな目標のために必要と判断したので」と藤川監督。球団史上初の連覇へ、大きなテコ入れを断行した。