連れ子の前で「邪魔だったかもね」…批判殺到の13歳差夫婦YouTuberが、“過去に炎上したYouTuber”とは決定的に異なるワケ
表現の自由はどこまでなら許されるのでしょうか？ そもそもそれは何を基準に定義しているのでしょうか？ あるネット動画が、無秩序と履き違えられた自由の残骸を映し出しました。
◆13歳差の夫婦YouTuberが炎上したワケ
妻40歳、夫27歳、13歳差の夫婦YouTuber「ポンコツらいす」が、10月27日にTikTokに投稿した動画が波紋を呼んでいます。妻のまりこから、「結婚する時、連れ子邪魔じゃなかった？」と尋ねられた夫のこうせいが、その連れ子がいる前で、「邪魔だったかもね」と答えたのです。
その後、連れ子もこうせいに向かって「邪魔」と言い返すなどして、全体としては笑いを誘う内容でまとめられていましたが、ネット上では“どれだけ子供を傷つけるか考えたこともないんだろう”とか“本当に心が痛い”などと批判が相次いでいます。
これ以外でも彼らのチャンネルでは、子供の前での下ネタトークや、夫のこうせいが10歳の女の子の連れ子とお風呂に入ろうと誘う動画などが公開されており、ただのネット炎上を超えた案件になりつつあります。
これを受け、「ポンコツらいす」は当面の間活動を休止することを発表しましたが、騒動は収まりそうにありません。
◆過去に炎上したYouTuberとは異なる点
いまではYouTuberの炎上はそんなに珍しくもありません。記憶に新しいところでは、八潮市の道路陥没事故をネタにした中町兄妹や、小さな姉妹のケンカをさらした村方乃々佳のチャンネルなどですね。これらも、道徳観のなさや幼稚さ、そして無節操さから、多くの批判を集めました。
けれども、ポンコツらいすの動画には、そこからさらに一線を越えてしまった危うさを感じます。そして、動画の内容はもちろんのこと、なぜそうしたものが野放しになっているのかという疑問も浮かんできます。
ここからは、ポンコツらいすのどこがまずいのか。そして、編集の視点や監査の力が及ばないネットコンテンツのあり方について考えたいと思います。
まず、ポンコツらいすは、これまでの炎上系YouTuberと何が違うのか。それは、えげつなさの純度と密度が高すぎるということです。
たとえば、先述した中町兄妹のケースならば、お笑い芸人やバラエティ番組の真似事のような彼らのトークは、まだそれがフィクションであるという体裁を保っていました。つまり、破天荒であることの演出として、ぶっちゃけてみることを演じていただけなのです。
村方乃々佳姉妹のケンカも、撮影者である保護者というレフェリーが存在する箱庭の中だからこそ可能なエンタメでした。
◆演出なしの“リアル”が危うさを生む
けれども、ポンコツらいすは、そうした書き割りを否定しなければ成り立たないチャンネルです。家庭の生々しさ、夫婦でありながら同時に男と女であるという性のえげつなさを包み隠さないことが、すべて日常の暮らしの中で繰り広げられていることで価値を持つ。
そして、その種のリアルさは、編集や検閲という第三者の目を通していないことで、さらに価値が上がります。剥き出しの撮って出しだからこそ、一般人の“リアル”が重宝されるのです。
しかし、倫理と道徳の審査を経ずに世に出たエンターテイメントは、しばしば脱法性を帯びます。もちろん、そうした表現行為をすべて否定するものではありません。ただし、ポンコツらいすの最大の問題点は、その真っ只中に丸腰で子供が置かれていることなのですね。
つまり、子供の前で「邪魔」と言ったり、お風呂に入るのを誘ったり、夫婦の性生活について話したりするという具体的な行為以前の問題として、ポンコツらいすのやっていることは、構造的に虐待にならざるを得ないということなのです。
◆AIでは救えない“倫理の穴”
そこで気になるのは、動画コンテンツのチェック機能についてです。年々アルゴリズムの精度が高まり、NGワードやスパム行為を即座に検出して問題のあるアカウントをすぐに停止できるようなシステムが強化されてきているのは周知の通りです。
けれども、今回のポンコツらいすのように、人間の生活上の文脈から引き起こされる不快感や、倫理的な是非については、結局は感情や道徳観念などの人間による原始的な編集機能に頼らざるを得ないのではないか。
そんな現実も映し出しているように感じます。
テクノロジーの目をかいくぐってバズった夫婦。ポンコツらいすとは、皮肉な名前をつけたものです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。Twitter: @TakayukiIshigu4
