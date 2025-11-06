「ふざけるな！」新幹線で“大声通話”を止めないサラリーマン。数分後、「申し訳ありません」と小さな声で謝ったワケ
日本は安全な国です。海外では列車に乗車する時にもX線検査があったりしますが、日本には飛行場でしかありません。
安全は誇らしいことなのですが、日本もインバウンドの影響も考慮して安全対策を一段階上げることも必要ではないでしょうか。
今回は、そんなちょっと“ヒヤッ”とした新幹線での出来事を紹介します。
◆レッスンのための移動中に
声楽家の中村さん（仮名・43歳）は、東京と大阪を行き来する多忙な日々を送っているそうです。
毎週木曜日には東京駅から新幹線に乗り込み、レッスンのために大阪へ向かうことが習慣になっています。そんな彼が先日体験した出来事は、日常の移動に潜む予想外の恐怖を実感させるものでした。
「その日は特に変わったこともなく、新大阪行きの列車に乗りました。前の席には細身で真面目そうな40代くらいの男性が座っていて、発車直後に『席を倒してもいいですか？』と声をかけてくれたんです。礼儀正しい方だなという印象でしたね」
中村さんは駅の売店で買ったおつまみとビールを楽しみ、少しずつ眠気に包まれていったそうです。静かな移動時間が始まると思っていた矢先、予想外の展開が待ち受けていたと言います。
◆静けさを破った異様な声
「ウトウトしかけたころ、前の席から低い声が聞こえてきました。最初は電話かな？くらいに思ったんです。でも、だんだん声が強くなってきて、内容も『ふざけるな！』とか『やってみろよ！』みたいな、明らかにただ事じゃない言葉だったんです」
抑えた口調ながらも、相手を叱責するような強い口調。次第に声量は増し、その男性の周囲に座る乗客は視線を頻繁に向けていたそうです。
「最初は聞き流そうとしたんですが、だんだん暴言が激しくなって、まるでケンカをしているように聞こえました。隣や周囲のお客さんも落ち着かない様子で、私も怖くなってしまったんです」
車内での異様な空気に、眠気は完全に吹き飛び、中村さんはついに行動に出る決意を固めたと言います。
◆直接注意するのは怖かった
「正直なところ、この場面で私が後方から注意をして相手が激昂でもしたらと思うと少し恐怖になってきました。
でも、これ以上放置することは他の乗客にも被害が及ぶかもしれないと思ったので、車掌に一部始終を伝えて『確認してもらえませんか』とお願いしたんです」
その後、中村さんはいったん自席に戻り、騒ぎを続けるサラリーマンの後方に再度腰を下ろしたといいます。やがて数分後、車掌がその男性の元に現れました。
「車掌さんが来た瞬間、男性はサッと電話を切ったんです。しばらく沈黙があって、車内がシーンとなりました。少しして彼が『申し訳ありません、ついカッとなりまして』と小さな声で謝っていたのが聞こえました」
その一言に、張り詰めていた空気が一気に緩んだといいます。
◆豹変した姿に残る衝撃
車掌とのやりとりの末、その男性は次の停車駅で姿を消したといいます。後で車掌が状況を詳しく説明してくれたそうで、どうやらその男性は指定席の切符を持っていなかったとのことです。
「外見は本当に普通の、会社員らしい人でした。でも、あんな風に豹変するなんて……。人は見かけによらないと、改めて思わされました」
新幹線という、誰もが安心して移動できるはずの空間。その中で起きた一幕は、中村さんにとって忘れられない恐怖体験となったようです。
「もう同じような場面には遭遇したくないですね。ただ、車掌さんがすぐ対応してくれたことには本当に感謝しています。でも、今後新幹線の利用に少しばかり恐怖を感じるかもしれません。トラウマになってしまったようです」
新幹線という公共の場で起きた騒動は、日常のすぐ隣に潜む不安を教えてくれる出来事だったのかもしれません。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
