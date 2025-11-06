子ども向けの絵本の読み聞かせイベントが15日、秋田市で開催されます。



イベントでは、知育に役立つ住環境講座や子育て相談会も行われます。



村岡組デザインが主催する「親子で楽しむ秋の絵本会＆知育に役立つ住環境講座」は、心身の成長を促す絵本の読み聞かせを通じて、表現力や想像力を養いながら、親子で楽しく過ごす機会の創出が目的です。

イベントは2部制で、午前は日本語、午後は英語による絵本の読み聞かせが行われ、絵本講師が年齢に合わせた絵本選びと読み聞かせのコツを伝授してくれるということです。





また、集中・睡眠・片づけ習慣など、成長を支える住環境づくりのヒントを紹介するミニ講座や、子育てに関するお悩みや疑問等が相談できる子育て相談会も行われます。このイベントは完全予約制となっています。午前の部は0歳～6歳向け、午後の部は2歳半～6歳向けできょうだいでの参加も可能です。席に限りがあるため、希望者は早めに申し込んでほしいということです。

申し込みはこちらから。

開催日時： 2025年11月15日（土）

10:30～12:00｜13:30～15:00

※各回15分前より受付開始



対象年齢： ＜午前＞0～6歳

＜午後＞2歳半～6歳



定員： 午前／午後 各6組



参加費用： 無料

集合場所： 秋田テルサ

秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１－１