コメダの新業態！スタンド喫茶「ジェリコ堂」が関東に初出店 組み合わせ1000通り以上のドリンクが楽しめる
国内外にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、「ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店」を、14日にオープンする。コメダのお膝元である東海エリアで話題を呼んだ「ジェリコ堂」が、ついに関東初出店を果たす。
コメダが1968年の創業以来、大切にしてきたものは、“くつろぎ”。2023年にはグループ店舗数1000店舗となった。ジェリコ堂は、コメダの核となる「くつろぐ、いちばんいいところ」のDNAを受け継いだ新たなブランドとして誕生した。
ジェリコ堂最大の魅力は、自分好みの1杯を選ぶ楽しさ。自由にメニューを選び、気軽に利用できることを大切にしている。ベースとなるジェリコは25種類用意されており、その日の気分に合わせて、ホイップの種類、追加トッピング、甘さをカスタマイズして楽しむことができる。組み合わせは実に1000通り以上。
ジェリコ堂が関東に新たに出店するのは、東京・池袋のランドマークとして知られる大型複合施設「サンシャインシティ」内。水族館や展望台、ショッピングセンター、ホテル、劇場など多彩な施設からなり、幅広い年代の人が訪れる人気スポットとなっている。
また、コメダのいいものをコレクションした店「コメクション」も店内に併設し、コメダ公式オンラインショップで販売しているグッズのほか、ジェリコ堂オリジナルグッズも取りそろえている。
さらに、1回の会計につき「ジェリコ堂オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。さらに、コメクションのグッズを購入すると、「コメクションオリジナルステッカー」も1枚追加でもらえる。名古屋をイメージした、コメクションオリジナルパッケージの5連豆菓子も、1会計につき1つプレゼントされる。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
■商品一例（Rサイズ・価格は税込）
『珈琲ジェリー＆ミルクココア』690円
コメダ珈琲店の定番「コメダブレンド」を使用した珈琲ジェリーのジェリコです。すっきりミルクココアと相性抜群。コメダならではの一品。
★おすすめカスタマイズ：「チョコホイップ変更」＋「玄米あられ」＋「わらびもち」
『紅茶ジェリー＆カラメルかぼちゃ』740円 ※季節限定
紅茶ジェリーベースのジェリコ。北海道えびすかぼちゃとミルクは相性抜群。ほんのりビターなカラメルが優しい甘さを引き立てあう。秋らしいチェックのシールを貼って提供。
