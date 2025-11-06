FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、人気グループメンバーと“おそろい私服”2ショット公開
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が6日までに自身のXを更新。人気グループのメンバーとの“おそろい”2ショットを公開した。
【写真】鎮西寿々歌＆人気グループメンバー、“私服”2ショット
投稿で「こないだHANAのCHIKAちゃんと私服がお揃いで、嬉しくて写真を撮ってもらいました」とハートマークを添えて報告。HANA・CHIKAと並んで、おそろいの私服でピースサインのポーズを決めた2ショットを公開した。
続けて「天てれ観てました！って言ってくれて照れました」とも報告した。鎮西は2009年度から12年度にかけて、NHK Eテレ『天才てれびくん』シリーズに“てれび戦士”として出演していた。
【写真】鎮西寿々歌＆人気グループメンバー、“私服”2ショット
投稿で「こないだHANAのCHIKAちゃんと私服がお揃いで、嬉しくて写真を撮ってもらいました」とハートマークを添えて報告。HANA・CHIKAと並んで、おそろいの私服でピースサインのポーズを決めた2ショットを公開した。
続けて「天てれ観てました！って言ってくれて照れました」とも報告した。鎮西は2009年度から12年度にかけて、NHK Eテレ『天才てれびくん』シリーズに“てれび戦士”として出演していた。