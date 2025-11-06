お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、5日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。かつて参加した、お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（54）との飲み会について語った。

「矢部さんは今や良きパパみたいなキャラ」と切り出したケンコバ。「あの頃の牙を取り戻せよって俺は思う」と打ち明け、「俺が人生で初めてモデルさんと飲ませていただいたのが、やべっち会」と回想。矢部は「これホンマにたまたまコバな、俺が一番クズやった回に来てる」と認めた。

そしてケンコバが「あの時はマジでアンタ、モデルさん何人も来てんけど…」と続けると、矢部は「コバ、やめとけって！」と大焦り。ケンコバは「結局ゲラゲラゲラって笑って、1人で2人抱えて帰って行った」と暴露した。

これに「見取り図」盛山晋太郎が「凄いな矢部さん」とあきれると、矢部は「お金を何に使ってたって言われたら、俺もうそれやわ」と告白。「週末いっつも飲みに行ってたから」という矢部に、ケンコバが「20人ぐらい」と補足すると、話を聞いていた「メッセンジャー」黒田有は「問題にならんかなぁ」とニンマリしていた。