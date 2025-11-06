球団初の2年連続となる世界一に輝いたドジャースの一部選手が5日（日本時間6日）、NBAレイカーズの本拠クリプト・ドットコム・アリーナを訪れ、スパーズ戦を観戦した。

この日はWS連覇に貢献したムーキー・ベッツ、テオスカー・ヘルナンデス、ウィル・スミス、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、エバン・フィリップス、アレックス・コールが来場。

第1Q終了後アリーナでは、WS第7戦の死闘の様子が映像で流れた。そしてドジャースの共同オーナーである“レジェンド”マジック・ジョンソン氏とともに、スネルがチャンピオントロフィーを持って選手たちがコートに立つと、ファンから大歓声を浴びた。

試合はレイカーズが118―116で勝利。ルカ・ドンチッチの大活躍で最大12点差をひっくり返す逆転勝ちで5連勝し、八村塁は15得点を記録した。

レイカーズの公式インスタグラムでは八村とドンチッチがグラスノーやスミスらと記念写真に納まる様子やベッツ、スネルらが「BACK TO BACK」「25」と25年ぶりのWS連覇を意味するレイカーズユニホームを手に笑みを浮かべる姿が公開された。

また、動画も公開され、スネルが左腕らしく左手のワンハンドでロングシュートを華麗に決める姿や2メートル3センチの長身グラスノーが軽々とダンクシュートを決める姿もアップされた。

この動画には「グラスノーと契約を」「グラスノーはセンターのバックアップ、スネルはシューティングガード」などと反響が寄せられた。