移転先の「品川インターシティ」のＣ棟＝東京都

家電量販店のノジマ（横浜市西区）と子会社１０社が、本社を東京都港区に移転・集約することが分かった。ノジマはＭ＆Ａ（合併・買収）で急成長しており、分散するグループを一拠点にまとめて経営効率化を図る。ノジマが先行して本年度中に完了し、計２千人規模が移る。

６日夕に発表する。関係者によると、移転先は品川駅前の複合ビル「品川インターシティ」。２０２０年からＪＲ横浜駅直結のＪＲ横浜タワーに入居するノジマと子会社３社のほか、都内の７社を同じオフィスビル内の８フロアに集約する。神奈川新聞社の取材に「グループのシナジー（相乗効果）を期待できる」（役員）と答えた。

女子プロサッカーリーグのノジマステラ神奈川相模原の運営子会社は相模原市南区にとどまり、クラブ運営を続ける。

ノジマは１５年から異業種に対するＭ＆Ａを積極化し、グループを拡大している。携帯電話販売のアイ・ティー・エックスを皮切りに１７年に富士通子会社のニフティ、２３年に携帯販売代理店のコネクシオを買収。今年もパソコンメーカーＶＡＩＯと通信販売支援のストリートホールディングスを子会社化した。

家電小売市場は成熟する一方、こうした参入事業が好調で本年度の連結売上高は９３００億円を見込む。１３年度比で４・３倍に成長し、目標の売上高１兆円に近づいている。