【SWS 1/32 ドルニエ Do 335 A-12】 【SWS 1/48 F-4S ファントムII】 【SWS 1/48 F-4J ファントムII MARINES】 11月22日 再販予定

「SWS 1/32 ドルニエ Do 335 A-12」

ボークスは、SWSシリーズの2025年末再生産品の発売日を11月22日に変更することを発表した。

今回対象となる商品は、「SWS 1/32 ドルニエ Do 335 A-12」「SWS 1/48 F-4S ファントムII」「SWS 1/48 F-4J ファントムII MARINES」の3製品。

当初は12月27日再販予定で、再販日が前倒しになり11月15日へと変更されていたが、物流上の都合により再度再販日が変更となり、新たな予定日は11月22日となる。

今回の日程変更について同社は、「商品を楽しみにお待ちいただいているお客様におかれましては、ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。」とコメントしている。

「SWS 1/48 F-4S ファントムII」

「SWS 1/48 F-4J ファントムII MARINES」

創作造形(C)造形村/ボークス

