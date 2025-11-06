

ファジアーノ岡山

サッカー・J1のファジアーノ岡山は、今季リーグホーム最終戦となる浦和レッズとの試合のホームエリアのチケットが6日の販売開始から5分で完売したと発表しました。これでJ1初昇格となった今季すべてのホーム戦でホームエリアのチケットが完売となりました。

クラブによりますと、6日正午に販売を開始したホーム最終戦となる浦和戦のチケットは、発売から5分で完売となりました。

ファジアーノ岡山はここまでホーム戦18試合全てでホームエリアのチケットが完売していて、ホーム戦全試合のホームエリアのチケット完売はクラブ史上初めてだということです。

また7日正午に販売を開始する浦和戦のアウェーエリアのチケットなども完売となる見込みだということで、仮に全席完売した場合には今季ホーム戦19試合中12試合で全席完売となります。2009年にJリーグに加入し昨季までの16シーズンでリーグ戦の全席完売は6試合でした。

ファジアーノ岡山の今季のホーム戦の平均来場者数はここまでで1万4529人となっていて、昨季の平均9188人を大きく上回っています。一方、昨季のJ1リーグの平均来場者数は2万355人でした。

ファジアーノ岡山は11月8日にアウェーで川崎フロンターレ戦を控えていて、この試合で引き分け以上となると今季のJ1残留が決定します