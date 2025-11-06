俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の雪山での撮影風景のオフショットを公開しました。



投稿された動画には、雪山での撮影風景が収められています。女性で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルにした、主人公・多部純子の青年期を演じるのんさんは、防寒着を何重にも重ね着した様子で、登山装備を身にまとっています。撮影の合間なのか、雪のやんだ山の中腹で、腰をかけてカメラに向かって笑顔を見せるのんさん。頬は雪焼けしているように見えます。





しかし、次の場面では、視界が悪く風雪が強い厳しい吹雪の中、雪山に立つのんさんの姿を確認できます。





のんさんは「山の天気は移ろいやすい みんなで乗り切った雪山」とコメントを添えています。撮影現場ではスタッフの「カメラの僕の方に向かってきてくれればいいです」という指示にのんさんが「はい」と答えるやりとりも聞こえ、雪山という過酷な環境の中で、スタッフと協力して撮影が進められていた様子が伝わってきます。

この投稿を見た人たちからは、「過酷な撮影だったんですね。」「皆さま命がけの撮影」「このシーンは本物にしか見えないと思っていたら本当に吹雪だったんですね。」「だから迫力があったんだ」といった反響が寄せられています。

