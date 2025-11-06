歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。出産後の育児の様子や近況を投稿しました。



中川さんは、双子の赤ちゃんとの日常や産後の体調回復について綴っています。投稿によると、赤ちゃんたちは「ミルク150まで飲むようになってきました！ますますむちむちしてくるかな」と成長の様子を喜んでいる様子がうかがえます。







また、「もう、10数年後は、友達と遊ぶから！みたいになって、すりすりさせてもらえなくなっちゃうんだろうか」と将来の成長を想像し、「泣きそうになるぜ！！男の子はいつまでお母さんにくっついてくれますか？？」と母親としての感情を素直に表現しています。







産後の体調については、「はけなかった骨盤ガードルをはけて、デニムが入って嬉しい むくみとおさらばだー！！」とコメント。むくみが改善されたことを喜んでいます。また、産後一カ月が経ち、骨盤ケアや足マッサージなどのご褒美を考えているとのことです。







ベビー服に関する話題も投稿。LiLiCoさんからスウェーデンのカラフルなアニマル服をプレゼントされたことに感動を表し、「海外の子ども服はカラフルでかわいい！！少年期サイズだから未来を楽しみにしてます」と喜びを伝えています。







一方で、「ブルースリーのトラックスーツの子ども用を双子に着せる夢があってAmazonでみつけたからぽちったら サイズがめちゃくちゃでかい！なんなら小学生サイズ」と失敗談も明かしています。







この投稿には、双子の赤ちゃんの寝顔や授乳中の写真、中川さん自身がカラフルなベビー服を持っている姿などが添えられており、新米ママとしての日常が垣間見える内容となっています。







この投稿に、「髪の毛も生えてきたね フサフサ毎日の成長ワクワクするね」「本当に今が1番可愛いので、日々を楽しんでくださいねー」「男の子は、ママっ子だから、接し方や育て方で、いつまでも、お出かけしてくれたりしますよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】