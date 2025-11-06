23日に開催されるクイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）のエントリー選手が6日に発表された。

宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、仙台市弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）にフィニッシュする6区間42.195kmで行われる。

東京世界陸上（9月）の女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（24、大塚製薬）がプリンセス駅伝に続き登場。昨年、4年ぶり4回目の優勝を果たしたJP日本郵政グループは廣中璃梨佳（24）や鈴木亜由子（34）が名を連ねた。

過去最多7度の日本一に輝いている三井住友海上は、パリオリンピック™5000m代表の樺沢和佳奈（26）、陸上女子10000mで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22）がエントリー。

23年覇者の積水化学は、前回2位で今年は女王返り咲きを狙う。10000m日本記録保持者の新谷仁美（37）、世界陸上代表の木村友香（30）、山本有真（25）、佐藤早也伽（31）と盤石の布陣で臨む。

1区（7.0km）松島町文化観光交流館前〜塩竈市地域活動支援センター前

2区（4.2km）塩竈市地域活動支援センター前〜NTT東日本塩釜ビル前

3区（10.6km）NTT東日本塩釜ビル前〜富士化学工業前

4区（3.6km）富士化学工業前〜聖和学園高等学校前

5区（10.0km）聖和学園高等学校前〜仙台第二高等学校前

6区（6.795km）仙台第二高等学校前〜弘進ゴム アスリートパーク仙台

【各チーム エントリー選手】

■JP日本郵政グループ（11年連続11回目）

鈴木亜由子／太田琴菜／菅田雅香／廣中璃梨佳／小坂井智絵／和田有菜／牛佳慧／カリバカロライン／小暮真緒／谷本七星

■積水化学（17年連続27回目）

新谷仁美／森智香子／楠莉奈／佐藤早也伽／木村友香／佐々木梨七／山本有真／松本明莉／道下美槻／山粼りさ

■しまむら（5年連続19回目）

郄橋優菜／座間栞／河辺友依／山ノ内みなみ／鈴木杏奈／山田桃愛／安藤友香／柴田梨花／田中那奈／立花來星々

■パナソニック（26年連続37回目）

渡邊菜々美／中村優希／ジャネットニーヴァ／保坂晴子／渡邉来愛／野上菜那／石川桜子／依田来巳／齋藤みう／勝呂遥香

■エディオン（8年連続32回目）

細田あい／矢田みくに／中島紗弥／平岡美帆／水本佳菜／溝上加菜／名和夏乃子／福永楓花／塚本夕藍／工藤杏華

■岩谷産業（5年連続5回目）

中野円花／川村楓／西尾咲良／佐藤千紘／八木美羽／磯崎心音／渡部鈴夏／小山愛結／北村凜／前田梨乃

■第一生命グループ（5年連続29回目）

原田紋里／出水田眞紀／小海遥／飛田凜香／樋口ほのか／増渕祐香／中後心晴／深澤雫月／宮内結愛／萩原結

■資生堂（10年連続34回目）

高島由香／一山麻緒／五島莉乃／井手彩乃／大谷菜南子／風間歩佳／四元桃奈／干飯里桜／立迫志穂／石田萌笑

■三井住友海上（7年連続31回目）

カマウ タビタ ジェリ／西山未奈美／松田杏奈／小松優衣／樺沢和佳奈／兼友良夏／永長里緒／不破聖衣来

■スターツ（9年連続16回目）

伊澤菜々花／西川真由／原田萌花／幸田萌／赤堀かりん／三輪南菜子／ワングイ エスター ワンブイ／對馬千紘／佐藤鳳羽

■天満屋（34年連続34回目）

松下菜摘／前田穂南／渡邉桃子／𠮷薗栞／西村美月／片岡碧巴葉／政田愛梨／平島美来

■京セラ（3年連続33回目）

黒田澪／尾方唯莉／嶋田桃子／アグネスムカリ／池田こまち／小園怜華／藤元あみ／川上羽詩／栗本楓花／吉田あゆ

■シスメックス（2年連続12回目）

西原加純／石井寿美／酒井想／田粼優理／尾崎光／黒田愛梨／竜田そら／中地こころ／穗岐山芽衣／大西桃花

■ユニクロ（5年連続14回目）

市田美咲／平井見季／川口桃佳／朝日春瑠／後藤夢／柳谷日菜／オマレ ドルフィン ニャボケ／阿部円海／奥本菜瑠海／神田青葉

■ルートインホテルズ（8年連続9回目）

カムル パウリン カベケ／坂本ちほ／藤田正由加／堀尾和帆／大西夏帆／保科琴音／三原梓／藤田 仁乃／小澤心羽／田中愛友里

■ユニバーサルエンターテインメント（2年ぶり18回目）

和久夢来／鷲見梓沙／橋本奈津／山本明日香／北川星瑠／チェムタイ デボラ／筒井咲帆／小倉稜央／吉田莉帆

■豊田自動織機（18年連続19回目）

磯部早良／逸見亜優／新名春風／坂川恋露／下森美咲／岡本春美／小倉陽菜／川西みち／エカラレ ヘレン

■大塚製薬（8年連続13回目）

川内理江／棚池穂乃香／福良郁美／堀尾咲月／西谷沙綾／小林香菜／真也加Ｊ有里／津熊彩／戎井那奈

■肥後銀行（2年連続8回目）

大塚英梨子／南雲栞理／儀藤優花／塚本真夕／堤好伽／末永恋菜／久保心優／高江友姫／多田妃奈／チェプコスケイ アイヴォン

■ノーリツ（8年ぶり20回目）

平野文珠／藤村晴菜／藤村晶菜／清水里名／安田萌加／日吉鈴菜／小林朝／新楓菜／福永愛佳／日郄侑紀

■東京メトロ（2年連続2回目）

村上愛華／眞田木葉／加賀屋智里／森田歩実／小笠原朱里／上杉真穂／北村遥／金井美凪海／山口あずさ／伊東明日香

■ダイハツ（18年連続35回目）

大森菜月／松田瑞生／竹本香奈子／加世田梨花／西出優月／武田千捺／村尾綾香／村松灯／西澤茉鈴／細谷愛子

■クラフティア（2年ぶり33回目）※九電工から社名変更

逸木和香菜／唐沢ゆり／森田真帆／羽江亜津紗／朝吹花菜／遠藤凛々羽／山口綾／石川美沙希／千知岩咲希／チェロップ ドリーン

■愛媛銀行（初出場）

豊田由希／福田美空／松井晶／石谷亜由／窪美咲／ルーシー ドゥータ／對馬万歩／合阪光俐／山中柚乃