赤み悩みを自然にオフ♡「ピメル あざむきベース GR」で叶える透明美肌

赤みやニキビ跡を自然にカバーしつつ、素肌のような血色感を保ちたい――そんな願いを叶える新ベースが登場です。美容系クリエイター・ありちゃんがプロデュースする「ピメル」から、2025年11月20日(木)発売の「あざむきベース グリーン」は、“隠す”のではなく“整える”発想で、赤み悩みに寄り添うアイテム。軽やかなつけ心地と美肌補整を両立し、毎日のメイクをもっと心地よくしてくれます♡

ピメルが提案する“整えるベースメイク”

従来のグリーン下地の「白浮き」や「厚塗り感」を解消するために、ピメルが開発した〈あざむきベース グリーン〉。黄みに寄せた独自のグリーンカラーで、赤みを自然に整えながら素肌の血色感を引き立てます。

また、緑×赤の2種類のパールを絶妙に配合し、血色感を損なわずナチュラルなトーンへ補正。まるで“美肌フィルター”をかけたような、均一で透明感のある肌を演出します。

カバーマークから冬の限定色登場♡大人肌を明るく魅せる「ライティング カラー パウダー」

軽やか＆高機能♡ 美容液85％のうるおい設計

まるで水のように伸びる軽いつけ心地で、毛穴や凹凸をふんわりカバー。厚塗り感ゼロの自然な仕上がりが魅力です。

さらに、美容液成分を85％*¹配合し、スキンケアの延長のように肌を整えながらうるおいをキープ。日常使いに嬉しいSPF37・PA+++で紫外線対策もばっちりです。

酸化亜鉛・アルコール・グリセリン・パラベン・紫外線吸収剤フリーの5つのフリー処方で、乾燥による敏感肌の方にも優しく寄り添います♪

あざむきシリーズで理想の素肌仕上げを

今回の〈あざむきベース グリーン〉は、“あざむきシリーズ”の最新作。ラインナップにはベース、パウダー、ヘアシャドウも揃い、トータルで肌印象を底上げします。

あざむきラインナップ

・ピメル あざむきベース BE〈メイクアップベース〉1,980円（税抜1,800円）

・ピメル あざむきベース GR〈メイクアップベース〉1,980円（税抜1,800円）

・ピメル あざむきパウダー PK〈フェイスパウダー〉2,420円（税抜2,200円）

・ピメル あざむきヘアシャドウ BR〈フェイスカラー〉1,760円（税抜1,600円）

毎日のメイクを、もっと心地よく♪

「ピメル あざむきベース グリーン」は、赤みを“隠す”のではなく“整える”新発想のベース。自然な血色感と軽やかなつけ心地で、メイクをするたびに自分の肌がもっと好きになれるはず。

毎日のメイクをもっとストレスフリーに、そしてもっと美しく♡ ピメルが届ける“あざむきベース”で、透明感あふれる理想の素肌美を叶えてみませんか？