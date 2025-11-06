『ストレンジャー・シングス』×「クロックス」が初コラボ！ 「裏側の世界」や「ヘルファイア・クラブ」がモチーフに
間もなく最終シーズンが始まる、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』と「クロックス」が初めてコラボレーションした限定コラボレーションアイテムが、11月20日（木）から、「クロックス」オンラインストアや「ABC-MART GRAND STAGE」などで発売される。
【写真】クロッグをデコれれる「ジビッツ チャーム」もかわいすぎる
■あの世界を足元から
2016年にNetflixで配信されて以来、全世界で社会現象を巻き起こしてきた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。アメリカの架空の町ホーキンスを舞台に少年たちが次々と起こる超常現象に立ち向かう姿を描く本作は、11月27日（木）に最終章となるシーズン5 VOL1の配信がスタートする。
今回のコラボレーションは、フィナーレを記念した特別なラインナップがそろい、シリーズを象徴するようなエッセンスを「クロックス」ならではのデザインと遊び心で表現したという。
「ストレンジャー シングス クラシック クロッグ」は、闇に包まれた「裏側の世界」をモチーフにブラックを基調としたデザイン。巨大な怪物、マインド・フレイヤーが全面的にプリントされ、作品のダークな世界観を表現している。また、ドラマの中で度々登場する不気味な怪物のデモゴルゴンは、立体的なジビッツ チャームとなって登場。一つ一つのシーンを思い出させるような象徴的なグッズがちりばめられているジビッツ チャームも、このクロッグとセットの限定のアイテムとなっています。
また「ストレンジャー シングス ヘルファイヤー クロッグ」は、登場人物が所属している、ホーキンス高校のサークル「ヘルファイア・クラブ」のマークがあしらわれた象徴的なアイテム。作中でも度々「ヘルファイア・クラブ」のTシャツが登場しており、印象に残るマークを大胆にクロッグに落とし込んだ。ダンジョンズ＆ドラゴンズのゲームのプレイシーンで使われていた20面ダイスやメタルドラゴンなど、細部までワクワクする作品の魅力が1足に落とし込まれている。キッズサイズも展開し、子供から大人まで「ヘルファイア・クラブ」の仲間になれるクロッグだ。
ホーキンスの不気味な町や、奇妙な出来事がよみがえってくる、あの世界での体験を足元から感じられるだろう。
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』限定コラボレーションアイテムは、11月20日（木）から、「クロックス」オンラインストアと「ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店」「ABC-MART GRAND STAGE 大阪店」「ABC-MART メガステージヨドバシ Akiba店」で発売。
