¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÎòÂå¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬ÌÀ¤«¤¹àÉñÂæÎ¢á¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î10·î22ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç11·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÄ¾Á°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤Î¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ª½ñ¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¡Ë
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ§¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éà´°àú¤Ê¥«¥ó¥Úá¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÌÜÀþ¤¬¥Á¥é¥Ã¥Á¥é¥Ã¤È²¼¤Ë¸þ¤¯¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯1°Ì¤Î°æ¾åÊþÌéÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¢22Ç¯1°Ì¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢Áª¼ê¡Ê21¡Ë¤ÏÅö»þàËþ°÷á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï23Ç¯1°Ì¤ÎÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£à±¿Ì¿¤Î½Ö´Öá¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤Ï¼«¿È¤Î¿´Â¡¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¡Ö¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤³¤³¤Ç¡¢¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤ò100ÅÀËþÅÀ¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä¡£Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï12ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÅìÉÍÅê¼ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð
¡¡¤³¤Á¤é¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÅìÉÍÅê¼ê¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÉÍÅê¼ê¤Ï¹âÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÆ±¤¸µåÃÄ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥ê¡¼¥°Àï¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¤Î¼Ö¤Ç³Ø¹»¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤Ë¶ÛÄ¥´¶¹â¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡Ê1°Ì¤Î¡Ë»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤Î²ñ¾ì¤¬¡È¤ï¡¼¡ª¡É¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È²¿¤À¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¸¥ã¥Ñ¡Ê¹âÅÄ¥³¡¼¥Á¡Ë¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤·¤«¤âÆ±¤¸µåÃÄ¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò¶¦Æ±¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³Ø¤Î³ØÉô¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ë¶µ°é²ÝÄø¤â°ì½ï¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¥×¥í¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ËÃý¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êÃý¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÁ°¤éÃç°¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£º£Ç¯»ØÌ¿¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ë¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª