自慢のハイライン戦術が裏目に。バルサが敵地で３失点。それでも指揮官に迷いなし「向上させるために取り組んでいく」【CL】
現地時間11月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、スペインの強豪バルセロナが、ベルギーのクラブ・ブルージュと敵地で対戦。３−３のドローに終わった。
開始４分、ニコロ・トレゾルディに先制点を奪われたバルセロナは、その４分後にフェラン・トーレスが同点弾を挙げるも、17分、カルロス・フォルブスに勝ち越し弾を許してしまう。61分にラミネ・ヤマルのゴールでスコアを振り出しに戻したが、そのわずか２分後、フォルブスにこの日２点目を決められる。それでも、77分にヤマルが相手のオウンゴールを誘い、なんとか同点に持ち込んだ。
白熱のシーソーゲームで議論を呼んでいるのが、バルサの守備戦術だった。国内２冠を成し遂げた昨季に機能していたハイライン戦術だが、今季は裏目に出ており、この試合でも、全失点がラインの高さを突かれたもの。これまで以上に賛否が問われている状況だ。
それでも試合後、ハンジ・フリック監督は「我々はハイラインをキープし続けるし、それを向上させるために取り組んでいく」と主張した。
続けて「昨季なら、相手の先制点はオフサイドになっていただろう。今日は、中盤でうまくプレスをかけられなかったし、ホームチームの速い選手たちを相手にするのは難しかった。この結果を受けて、どこを改善すべきかを分析する必要がある」と戦術のアップデートを示唆した。
バルサのハイラインはどう進化していくのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
