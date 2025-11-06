女優の筧美和子（31）が5日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。実家の天ぷら店について語った。

筧は「父がやってる天ぷら屋に異変が起きています」と、以前にも語っていた実家の天ぷら店について報告。「最近、父親に聞いたら“アッパレ聞いて来ました”って人めちゃくちゃいて。しかも遠方から」と番組の影響で実家が繁盛していると語った。

共演のケンドーコバヤシは「正直、隠す気ない屋号なのよ。俺も1回行ったけど、屋号がね、他で見つからん屋号」と“特定”が容易い店名だと証言、筧は「それはちょっと、自力で探していただいて」と店名は明かさなかった。

実家を訪れるリスナーの層について「おいしいものが好きで、ラジオが好きなぐらいなので、ユーモアがあって。なんか父も（客と）話してて凄く安心するみたいなんですよ。こういう人たちが（娘の）ファンでいてくれてるんだみたいな。すっごい喜んでて」と感謝。

これを聞いたケンコバは「いや、俺心の底からホッとしてる、今。俺が昔知り合いと2人で行ったとき、2時間半2人しか居なかったから。そんな時代もあったね」と過去の閑散ぶりをぶっちゃけ。筧は「ほんとに繁盛してます、おかげさまで。聖地巡礼みたいにしていただいて」と喜んだ。