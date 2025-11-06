東京VのFW寺沼星文（24）が、次戦福岡戦へ向けて、福岡のDF安藤智哉（26）とのマッチアップに自信を見せた。「（安藤が）大分の時に対戦し、バチバチやって勝っているし点も決めた。イメージ的には代表までのぼった選手、そこを上から叩けば次の世界が見えてくる。屈強な相手にどう対抗できるか見てほしい」得意の空中戦で競り勝って、上を目指そうというわけだ。

前節・清水戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなし。「悔しい思いしたが、毎試合出られるという保証はない。その中で選ばれた選手が出られる。ありがたみを持ちつつ、自分のプレーを表現したい」と、前向きだ。

さらに7月まで在籍していた水戸がJ1昇格に王手をかけていることも刺激。「昨年までの2年間はJ2残留争いで、監督交代などきついところを乗り越えた。いまの水戸なら成し遂げられる。在籍していた身としてはそう思う」と、J1昇格に太鼓判を押した。

シーズン途中での移籍に心も揺れたが、J1昇格が見えてきたことで、ホッとした様子。「上がってくれば来年は対戦する。それにケーズデンキ凱旋などは楽しみ」と心待ちにする。「さすがに拍手してくれるんじゃないですか。前半の8連勝の時にいたし、少しは貢献した。3年在籍したので」と、エールを送った。