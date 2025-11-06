タレントの堀ちえみが5日に自身のアメブロを更新。精密検査のため入院していた愛犬が「胆管炎」と診断されたことや、無事に退院したことを報告した。

この日、堀は「みきは、精密検査の結果、総合病院から戻って来ることができました」と愛犬の退院を報告。「病名は胆管炎でした」と明かし「胆管に炎症があり、胆汁が通っていなかったから、黄疸が出たとの説明あり」とつづった。

続けて、検査結果の数値を公開し「CRPが9.6はかなり辛かったと思います」とコメント。入院時の手続きについて「万が一の時の緊急手術の承諾や、容態が急変した時のこと、その場合には延命措置をするかしないかの話」と振り返り「さまざまな承諾書は、入院時には当たり前のことかも知れませんが、かなり辛かったです」と心境を吐露した。

また、「とにかくみきが元気そうなので、家族も笑顔になれました」と安堵した様子で述べ、その後に更新したブログでは「彩月が撮影した、大阪ファンミーティング第一部の写真！公開です」と、娘・彩月さんが撮影したライブでの写真を複数枚公開。最後に「ありがとう」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。