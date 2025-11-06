¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¸åÆ£·¼²ð¡¦ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬½éÁª½Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¶Æü¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëº£·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£²£¶¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î£Ç£Ë¾®µ×ÊÝ¡¢£²£°ºÐ¤Î¸åÆ£¡Ê¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢£²£±ºÐ¤ÎËÌÌî¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤¬½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë£ÆÅìµþ¤ÎÄ¹Í§¡¢¹Åç¤ÎÂçÇ÷¤é¤Ï¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢£±£´Æü¤ËÆ±£·£³°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ê¤È°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢£±£¸Æü¤ËÆ±£·£¶°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¬¡¼¥Ê¡¢½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦À¤³¦´ð½à¤ÇÀï¤¨¤ëÁê¼ê¤È»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡££×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡£Ç£Ë¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡¡£Ä£Æ¡¡Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡¡£Í£Æ¡¿£Æ£×¡¡±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë