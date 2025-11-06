CNNの単独インタビューに応じるウィリアム皇太子。世界の気候修復に取り組む科学者のおかげで、子どもたちの未来は「過去の未来と同じくらい輝かしいものになる」と伝えていると明らかにした/Clipped From Video

（CNN）英国のウィリアム皇太子は5日、CNNの単独インタビューに答え、科学者が地球の気候を修復しようと取り組んでいるおかげで、未来は「過去の未来と同じように明るくなるだろう」と子どもたちに伝えていることを明らかにした。

ウィリアム皇太子は、「アースショット賞」の最終候補を発表するため、国連気候変動会議（COP30）に先立ち南米ブラジルを訪問しており、CNNのクリスティアン・アマンプール記者とのインタビューに応じた。ウィリアム皇太子は、若者が未来に希望を持つためには、気候変動の「解決策」を目にする必要があると述べた。

ウィリアム皇太子は「気候変動への不安は現実のものだ。最近はどこへ行っても若い世代から『私たちはどんな地球を受け継ぐことになるのか』という声を聞く」「若い世代の声をもっと聞く必要があります」と語った。

ウィリアム皇太子は、ジョージ王子（12）やシャーロット王女（10）、ルイ王子（7）に対し、アースショット賞の活動をはじめとする取り組みによって気候変動対策が前進していると伝えられるのをうれしく思うと語った。

「特に私の子どもたちには、この部屋にいる素晴らしい人々のおかげで地球がより健全でより良い状態になるということを知ってもらうため、寝る前にこう伝えている。『きっと素晴らしい未来が待っている。あなたたちの未来は、過去の未来と同じくらい明るいものになる』と」（ウィリアム皇太子）

アースショット賞は、環境保護に取り組む5組の受賞者にそれぞれ100万ポンド（約2億円）の助成金を贈るもの。今年の最終候補にはマイクロプラスチック用フィルターを開発した企業や、「アップサイクル」で高層ビルを建設した企業などが名を連ねた。

設立から5年を迎えたアースショット賞について、ウィリアム皇太子は単なる慈善活動ではなく、生活をよりよくする商業的な製品を生み出すことを目的としていると強調した。

ブラジル滞在中、ウィリアム皇太子は10日に開幕するCOP30でも演説する予定だ。