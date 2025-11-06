ＪＭＤＣ、7-9月期(2Q)最終は4％減益

ＪＭＤＣ <4483> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比8.5％増の23.7億円に伸びたが、通期計画の74億円に対する進捗率は32.1％にとどまり、5年平均の37.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比1.2％減の50.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比3.6％減の14.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の20.2％→20.0％に低下した。



株探ニュース

