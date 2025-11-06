電脳社長・尾粼保生〈日本再生をどうするか?〉運転適性検査を手がけて約60年 なぜ今、交通事故が多いのか?【第1回】
営業マンが交通事故を起こせば、その企業のブランドイメージが地に落ちる─。そんなリスクを抱える中、企業からの安全運転研修の要請を受けている企業がある。運転適性検査「OD式安全性テスト」の開発・販売などを手がける電脳だ。社長の尾粼保生氏は「適性検査は一人ひとりの個性や特性を把握するためのツール」と強調する。交通事故を未然に防ぐためには何が必要なのか。話を聞いた。
交通事故が企業の損失に
─ 自動車の安全性能の向上などで2024年の交通事故件数は30万件弱と減っていますが、事故ゼロは実現していません。ドライバーの安全教育などを主軸とする電脳の使命と役割から聞かせてください。
尾粼 青臭い言い方になりますが、企業は社会に役に立つことをやって初めて成り立つ存在です。これは私の父にも言われましたし、実際に今までの仕事を通じても、それを感じています。その中で当社の仕事とは何なのか。それがまさに「安全・安心」の実現になります。
安全・安心とよく言われますが、社員が安全に、かつ、安心して車を営業活動などに使うことができれば、それは当社が社会に貢献していることになります。というのも、企業か個人かにかかわらず、交通事故は経済的な損失をもたらしますし、企業ブランドのイメージダウンにもつながってしまうからです。
─ 事故を起こした企業にマイナスのイメージがつけば、事業にも影響が出ますからね。
尾粼 大企業であっても、保険をかけているから、それで済むということはあり得ません。もし事故を起こせば、その対応のための人件費などの事故関連経費がかかりますし、次回からの保険料の支払額も増えます。
逆に言えば、事故を減らすことさえできれば、保険料の支払額は減りますので企業経営にはプラスになります。一方で中小企業の場合は事故をきっかけに倒産することもあり得ます。
その意味では、1962年に当社が開発に着手し、67年に誕生した運転適性検査「OD式安全性テスト」は全国の多くの自動車学校で採用され、初めて免許を取得しようとする教習生が自分の運転適性に気づくことができる検査になります。
安全運転に関わる大きな4つの領域「運動機能」「健康度・成熟度」「性格特性」「運転マナー」をベースに、16個の特性を測定し、運転適性を診断します。教習生自身が運転に対する心構えや特性を知るきっかけにもなります。
それをきっかけとして、事故のない社会を生み出すことができれば、当社が社会に貢献できていると言えるのではないかと思います。
思いやりや気配りをもう一度
─ この場合の肝とは。
尾粼 自動車は手と足で動かしているように思うかもしれませんが、最も肝心なのは考え方や心になります。運転をする上で大事なのは、もちろん運転操作の技術です。これは間違いありません。自動車を走らせるわけですから、ルールも最低限は知っておかなければなりません。
しかし、それ以上に大事なことがあると思うのです。それは人への思いやりや歩行者に道を譲ってあげるなどという気配りといったものです。日本には昔からそういう文化がありました。
─ インバウンドが増えていますが、日本人の気配りに感動する外国人がいるほどです。
尾粼 ええ。私はJICA（国際協力機構）の海外協力隊の専門家として開発途上国で安全運転の普及のお手伝いをしたことがあります。そのときに数多くの外国人と接してきたのですが、キリスト教徒にしても、イスラム教徒にしても、外国人のものの考え方と日本人のものの考え方は大きく違うと感じました。
