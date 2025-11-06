これからの予定【経済指標】
【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（速報値）（10月）16:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.9%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.1%（除く住宅ローン・前月比)
予想 2.9% 前回 3.1%（除く住宅ローン・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（9月）16:00
予想 2.9% 前回 -4.3%（前月比)
予想 0.2% 前回 -3.9%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（9月）19:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
【スイス】
雇用統計（10月）17:00
予想 3.0% 前回 2.8%（失業率（季調前）)
予想 3.1% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（11月）18:00
予想 4.0% 前回 4.0%（預金金利)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（10月）18:30
予想 46.8 前回 46.2
英中銀政策金利（11月）21:00
予想 4.0% 前回 4.0%
【米国】
チャレンジャー人員削減数（10月）21:30
予想 N/A 前回 -25.8%（前年比)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（11月）22:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日0:00
予想 N/A 前回 59.8
【ブラジル】
貿易収支（10月）7日3:00
予想 61.5億ドル 前回 29.9億ドル
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（11月）7日4:00
予想 7.25% 前回 7.5%（オーバーナイト・レート)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
