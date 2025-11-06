テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンド継続、高値警戒水準に テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンド継続、高値警戒水準に

テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンド継続、高値警戒水準に



0.8868 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8832 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8810 現値

0.8781 10日移動平均

0.8775 一目均衡表・転換線

0.8743 一目均衡表・基準線

0.8735 21日移動平均

0.8702 一目均衡表・雲（上限）

0.8693 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8683 一目均衡表・雲（下限）

0.8675 100日移動平均

0.8638 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8549 200日移動平均



ユーロポンドは上昇トレンドが継続している。そのなかで、ＲＳＩ（１４日）が買われ過ぎの分岐点７０付近へと上昇してきている。また、０．８８台での上昇力が鈍る傾向がみられている。ダイバージェンス状態に陥ることを警戒しつつ、１０日線のサポート力を確認する局面となっているもよう。

