テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンド継続、高値警戒水準に

0.8868　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8832　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8810　現値
0.8781　10日移動平均
0.8775　一目均衡表・転換線
0.8743　一目均衡表・基準線
0.8735　21日移動平均
0.8702　一目均衡表・雲（上限）
0.8693　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8683　一目均衡表・雲（下限）
0.8675　100日移動平均
0.8638　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8549　200日移動平均

　ユーロポンドは上昇トレンドが継続している。そのなかで、ＲＳＩ（１４日）が買われ過ぎの分岐点７０付近へと上昇してきている。また、０．８８台での上昇力が鈍る傾向がみられている。ダイバージェンス状態に陥ることを警戒しつつ、１０日線のサポート力を確認する局面となっているもよう。