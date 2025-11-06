リスク警戒感やや後退でしっかりも、値幅は限定的＝オセアニア為替概況
豪ドルドルは昨日海外市場でリスク警戒感一服もあって0.65台を回復。今日は午前に0.6500を割り込み0.6497を付ける場面も続かず、0.6518と昨日の高値をわずかに更新。もっとも火曜日の0.6540台に届いておらず、落ち着いた動きに終始している。
対円では100円台前半推移から、朝のドル円の下げ局面で99円93銭を付けたが、こちらも下げが続かず100円台前半での推移。
NZドルドルは0.5660を中心とした狭いレンジでもみ合い。朝からのレンジは0.5655-0.5669。対円では午前の円高局面で87円30銭台から87円00銭を付けたが、その後小反発。87円台前半推移。
*今週の主な予定と結果
豪州
11/03 09:30 住宅建設許可 (9月) 結果 12.0% 予想 4.5% 前回 -6.0% (前月比)
11/04 12:30 中銀政策金利 (11月) 結果 3.6% 予想 3.6% 前回 3.6% (豪中銀政策金利)
11/06 09:30 貿易収支 (9月) 結果 39.38億豪ドル 予想 38.5億豪ドル 前回 18.25億豪ドル (貿易収支)
NZ
11/03 06:45 住宅建設許可 (9月) 結果 7.2% 前回 5.8% (前月比)
11/05 06:45 雇用統計 (2025年 第3四半期) 結果 5.3% 予想 5.4% 前回 5.2% (失業率)
11/05 06:45 雇用統計 (2025年 第3四半期) 結果 0.0% 予想 0.2% 前回 -0.1% (雇用者数増減(前期比))
11/05 06:45 雇用統計 (2025年 第3四半期) 結果 -0.6% 予想 -0.2% 前回 -0.9% (雇用者数増減(前年比))
