「ベロアが映える」「楽なのにおしゃれ」冬に着たいアディダスのジャージおすすめ5選
秋冬の“部屋でも外でも快適”な服として人気のアディダス（adidas）のジャージ。動きやすさや暖かさだけでなく、細身のシルエットやベロア素材など、普段着にも使えるデザインが増えている。今回は、在宅ワークやワンマイルウェアとしても重宝する、おしゃれで実用的なモデルをセレクト。スポーティ×ファッションのバランスを楽しみたい人にぴったりのラインナップを紹介する。
【画像】「手抜きに見えない」在宅ワークやワンマイルウェアにもOKなアディダスのジャージ
■ [adidas] トリコット トラックスーツ メンズ
軽くて滑らかなトリコット素材を採用した定番トラックスーツ。程よい光沢感があり、ラフすぎず街着にもなじむ。動きやすさと見た目のスマートさを両立した、まさに“部屋でも街でもちょうどいい”一着。
【口コミ】
・「上下セットでこの価格はコスパ抜群」
・「部屋着にも外出にも使えて便利」
・「生地が柔らかくて着心地がいい」
■ [adidas] エッセンシャルズ 3ストライプス トラックスーツ レディース
定番の3ストライプデザインを採用した人気シリーズ。やや細身のシルエットで、ルームウェア感が出にくいのがポイント。シンプルなカラー展開で、在宅ワークやお出かけにもぴったり。
【口コミ】
・「軽くて動きやすい」
・「ラインが細く見えてスタイルがよく見える」
・「洗濯しても型崩れしにくい」
■ [adidas] ウーブン トラックスーツ メンズ
軽量で通気性のあるウーブン素材を使用。スポーティな雰囲気ながらも、マットな質感で落ち着いた印象に。ジム通いはもちろん、ちょっとした外出にも使いやすい万能タイプ。
【口コミ】
・「さらっとしていて動きやすい」
・「薄手で重ね着しても快適」
・「デザインがシンプルで外出にも◎」
■ [adidas] スタジアム トラックパンツ レディース
柔らかく厚みのある素材感で、寒い季節のルームウェアにも最適。裾リブ仕様でシルエットがすっきり見えるのも魅力。トレーニングにも街履きにも対応できる万能な1本。
【口コミ】
・「もっちりした生地であたたかい」
・「シルエットが細見えする」
・「外でも履けるデザインで重宝している」
■ [adidas] ティロ ベロアジャケット メンズ
高級感のあるベロア素材を使用した人気シリーズ。光沢感のある生地が冬のカジュアルコーデにも映える。部屋着としても快適で、“ラクしておしゃれ見え”を叶える一着。
【口コミ】
・「ベロアの質感が上品で高見えする」
・「やわらかくて肌触りが最高」
・「軽くて暖かく、冬にちょうどいい」
アディダス（adidas）のジャージは、動きやすさとデザイン性を兼ね備えた万能ウェア。部屋でも外でも快適に過ごせて、シルエット次第で印象も変わる。季節の変わり目にこそ、リラックス感とスタイルを両立できる一着を取り入れたい。
