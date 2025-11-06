MEGUMI¡¢µÞ¤Êº§³è¤ÎÏÃÂê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯·ëº§¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 Ãæ¹ñ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×In Japan¡×¡ØÌ¾Ìµ¤·¤Î»Ò¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£µÞ¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿º§³è¤ÎÏÃÂê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÞ¤Êº§³è¤ÎÏÃÂê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡©µ¤Ì£¤ÎMEGUMI
¡¡±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¤Î»Ò¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÆâÎ¼´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿MEGUMI¡£±Ç²èº×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡ØËÌµþ½÷»Òº§³èÀïÁè¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤«¤éMEGUMI¤Ø¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ëº§³è¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÞ¤Ë¼ÁÌä¤¬¡£
¡¡¡Öº§³è¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦MEGUMI¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤óÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£MEGUMI¤Ï¡Öº§³è¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Êý¤¬¤¤¤¿¤é¤â¤Á¤í¤ó½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·ëº§¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ö¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í´ÆÆÄ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ¹ñ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤¹¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ5ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡£7Æü¡Á20Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£MEGUMI¤Ï¡¢Æ±±Ç²èº×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºßÆüÃæ¹ñÂç»È¤Î¸â¹¾¹À»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
