東海カーボン、今期経常を一転5％増益に上方修正

東海カーボン <5301> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比30.8％増の210億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の220億円→238億円(前期は225億円)に8.2％上方修正し、一転して5.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の81.2億円→99.2億円(前年同期は120億円)に22.2％増額し、減益率が32.6％減→17.7％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.9％増の71.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.7％→9.3％に改善した。



株探ニュース

