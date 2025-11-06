ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が5日（日本時間6日）、自身のインスタグラムを更新。レイカーズ戦で出会った芸能人との3ショットを公開した。

この日は、スネルをはじめ、グラスノーやスミス、ベッツらドジャース選手の一部がNBAレイカーズの本拠クリプト・ドットコム・アリーナを訪れ、スパーズ戦を観戦。第1Q終了後アリーナでは、ワールドシリーズ第7戦の死闘の様子が映像で流れた。

そして、ドジャースの共同オーナーである“レジェンド”マジック・ジョンソン氏とともに、スネルがチャンピオントロフィーを持って選手たちがコートに立つと、ファンから大歓声を浴びた。

この試合を韓国の男性グループ「SEVENTEEN」のメンバーであるジョシュアとスングァンが観戦。スネルは「レイカーズの試合で遭遇した。初めまして」と記し、2人との3ショットやボールをプレゼントする様子などを公開した。

日本のファンにとってはスネルは山本由伸と仲が良いことで認知が広まっており、試合中にベンチで頻繁に会話する姿のほか、シャンパンファイトでは「アイ・ラブ ヤマ〜」と山本のインタビューに乱入して仲睦まじく2ショット写真を撮る姿が目撃されている。この日のレイカーズ戦に右腕は不在だった模様で、スネルと山本の2ショットは見られなかった。