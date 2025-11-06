¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºµ¡¤¬¹â²èÁÇ²½¡¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¶¯²½¤·¤¿¡ÖEOS R6 Mark III¡×¤¬È¯É½¡¡¥×¥êÏ¢Â³»£±Æµ¡Ç½¤äÅÐÏ¿¿ÍÊªÍ¥ÀèAF¤âÅëºÜ¡¡CFexpress Type B¥«ー¥ÉÂÐ±þ
¥¥ä¥Î¥ó¤Ï11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖEOS R6 Mark III¡×¤òÈ¯É½¡£11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¥Ü¥Ç¥£Ã±ÂÎ¤¬42Ëü9,000±ß¡¢RF24-105mm F4-7.1 IS STM¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤¬47Ëü8,500±ß¡¢RF24-105mm F4 L IS USM¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤¬58Ëü3,000±ß¡£
RF¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥«¥á¥é¤Ç¡È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖEOS R6¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè3À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡£¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Î¹â²òÁüÅÙ²½¤È¡¢AF¤Î°ÂÄêÀ¤äÏ¢Â³»£±ÆÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ·ä¤Ê¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë1Âæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£
Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R6 Mark II¤ÏÊ»Çä¡£²Á³Êº¹¤ÏÌó10Ëü±ß¤Ç¡¢²Á³Ê¤äÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹Í¤¨¡£¤Ê¤ª¡¢EOS R6 Mark III¤Î¾å°Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÌó20Ëü±ß¤Û¤É¤Î²Á³Êº¹¤ÇEOS R5 Mark II¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹µ¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â²èÁÇ²½¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥Àー¥Éµ¡
¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ÎÍ¸ú²èÁÇ¿ô¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Î2,420Ëü²èÁÇ¤«¤é3,250Ëü²èÁÇ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¡£¹â²èÁÇ²½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢EOS R6 Mark II¤ÈÆ±Åù¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ï¢¼ÌÂ®ÅÙ¤ÏÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÇºÇ¹âÌó40¥³¥Þ/ÉÃ¡ÊAF/AEÄÉ½¾¡Ë¡£
¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ëç¿ô¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢Â³»£±ÆËç¿ô¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤À¤ÈJPEG¤òÌó40¥³¥Þ/ÉÃ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾ì¹çÌó190Ëç¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó330Ëç¤Þ¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ»ß²è¥×¥êÏ¢Â³»£±Æµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éºÇÂç20¥³¥ÞÊ¬¤òÁÌ¤Ã¤ÆµÏ¿¤Ç¤¤ë¡£RAW¡¢C-RAW¡¢JPEG¡¢HEIF¤ÎµÏ¿·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R1¤äEOS R5 Mark II¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¡£
EOS¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºµ¡¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÀÅ»ß²èÈþÈ©¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ±µ¡Ç½¤è¤ê¤â¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ß¤äÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯Èþ¤·¤¤È©¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
AF¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ô¥¯¥»¥ëCMOS AF II¤òºÎÍÑ¡£AF¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î°ìÉô²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤êÈï¼ÌÂÎ¤òÇ´¤ê¶¯¤¯ÄÉ½¾²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¥«¥á¥é¤Ë¿ÍÊª¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤ª¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¡ÖÅÐÏ¿¿ÍÊªÍ¥Àèµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R1¤ÈEOS R5 Mark II¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢EOS R3¤Ë¤Ï¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¡£
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R1¤äEOS R5 Mark II¤È¤Î¼ç¤Êº¹°Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡É¤È¡È¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Éµ¡Ç½¤ÏÈóÅëºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼¼Â¤ÎÆ°²èÀÇ½
EOS¥ß¥éー¥ì¥¹µ¡¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢7K¥ªー¥×¥ó¥²ー¥È¤ÎÆ°²èµÏ¿¤ËÂÐ±þ¡£7K60p RAWÆ°²è¤Î¥«¥á¥éÆâµÏ¿¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
AFÌÌ¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú»£±Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Èï¼ÌÂÎ¸¡½Ð¤äÅÐÏ¿¿ÍÊªÍ¥ÀèAF¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡£Æ°²è¥µー¥ÜAF»þ¤ÎAFÂ®ÅÙ¤ò10ÃÊ³¬¤«¤é¡¢Èï¼ÌÂÎÀÚ¤êÂØ¤¨´¶ÅÙ¤ò5ÃÊ³¬¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÈùÄ´À°¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Cinema EOS¥·¥êー¥º¤È¶¦ÄÌ¤Î¥«¥éー¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥Ô¥¯¥Á¥ãー¡×¤òÅëºÜ¡£Cnon Log 3¤ÈCanon Log 2¤Ï¡¢EOS6¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ½éÅëºÜ¤·¤¿¡£¥¥ä¥Î¥ó¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ëLook File¤ÎÆÉ¹þ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Ä¾´¶Åª¤Ê²èºî¤ê¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢14¼ïÎà¤Î¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤âÅëºÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿HDMIÃ¼»Ò¤ËType A¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íèµ¡¤ËÅëºÜ¤·¤¿Type DÃ¼»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀÜÂ³»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AMOSÀ½¤Î³°Éô¥ì¥³ー¥Àー¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ProRes RawµÏ¿¤â²ÄÇ½¡£
¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ÈÅÅ¸»¶¡µë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥·¥åー¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë³°Éô¥Þ¥¤¥¯¤äXLR¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ê¤É¤È¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£
³°´Ñ¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤ÏEOS R5 Mark II¤ÈÆ±¤¸¡ÖLP-E6P¡×¤òºÎÍÑ¡£»£±Æ²ÄÇ½Ëç¿ô¤Ï¾ÊÅÅÎÏÍ¥Àè¤ÇÌó620Ëç¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー2¸Ä¤òÁõÅ¶¤Ç¤¤ë½Ä°ÌÃÖ¥°¥ê¥Ã¥×BG-R20¤ÈBG-R20EP¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼¼¤ä¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¥«¥Ðー³«ÊÄÉô¤Ê¤É¤Ë¥·ー¥ê¥ó¥°Éôºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÉ¿ÐËÉÅ©¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥·¥ãー¥·¤Ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¤ò¡¢³°Áõ¤Ë¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤ÏÊüÇ®¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤«¤é¥ê¥¢¥«¥Ðー¤Ø¤È¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥·ー¥È¤ò²ð¤·¤Æ³°Éô¤ØÇ®¤òÆ¨¤¹¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏCFexpress Type B¤ÈSD¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë»ÅÍÍ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R6 Mark II¤ÏSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
EVF¤Ï0.5·¿¡¦Ìó369Ëü¥É¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÇÜÎ¨¤ÏÌó0.76ÇÜ¡£HDR²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿OVF¥Ó¥åー¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï138.4¡ß98.4¡ß88.4mm¡£¼ÁÎÌ¤ÏÌó699g¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦¥á¥â¥êー¥«ー¥É´Þ¤à¡Ë