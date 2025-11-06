後藤啓介、北野颯太、小久保玲央ブライアンの3選手を初招集した森保監督「常に可能性のある選手は招集していく」
日本サッカー協会(JFA)は6日、11月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表し、GK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、MF北野颯太(ザルツブルク)、FW後藤啓介(シントトロイデン)の3人が初招集された。
FW上田綺世、FW小川航基、FW町野修斗らストライカーが多数招集されている中で後藤や北野を初招集した理由を聞かれた森保一監督は「クラブで、ヨーロッパの舞台で監督に評価され、チームのレギュラーとして安定して試合に出ている」ことを挙げ、「彼らが日本にいるときから、ヨーロッパに渡ってからもスカウティングする中、確実に成長していることを感じている」と評価した。
今季、ベルギーのアンデルレヒトからシントトロイデンに期限付き移籍した後藤はここまで11試合に出場し、3ゴール。森保監督は「ジュビロでプレーしているときから見ているし、当時の横内監督からも情報をもらったり、前田遼一コーチはユース年代から彼を見ていて、どういう素質があるか、どういう成長をしているかというのは追っていた」と指摘。森保監督の下で日本代表コーチを務めたあと、ジュビロ磐田を指揮した横内昭展・現山形監督や、日本代表の前田遼一コーチからの助言もあったようだ。
「日本からベルギーに渡って、アンデルレヒトではなかなか出場機会に恵まれていなかったが、出場時間に対する得点数、得点能力の高さは見せてくれていた。今はシントトロイデンに移籍してレギュラーをつかんでいる状況だと思う。ストライカーとして得点力が魅力かと思うが、試合の流れ全般に運動量多く、攻守に関わって、最後点を取れるところが彼の良いところかなと思っている」
今年6月にC大阪からザルツブルクに移籍した北野については「今年のJリーグ開幕から若い選手の中でも非常に存在感あるプレーをしていた。国内にいればE-1選手権に招集していたと思う」と、C大阪時代からリストアップしていたことを明かし、「ザルツブルクの戦術に順応してきて、そこで彼が持っているアグレッシブに攻守に関わる部分だけでなく、ここ数試合は得点に絡む、得点を取るというところでヨーロッパで自信を深めている」と、さらなる成長を確認したうえでの初招集となった。
「攻撃のトップ、2列目の選手にはすでに世界トップ基準のいい選手がいるが、彼らもそこに割って入るだけの力があると思うし、W杯に向けて、そしてその後も日本のために戦力になってくれると期待も込めて招集した」
そう語る指揮官は小久保についても「東京五輪チームで監督していたときから招集させてもらって、直接見たことのある選手」と説明。「パリ五輪での活躍、そしてシントトロイデンで昨シーズンと今シーズンほぼレギュラーで試合に出続けている。パリ五輪のあとにも招集はもちろんあったと思うが、クラブでの経験を見てからというのと、GKも選手層が厚いということで今回の招集になった」と、代表活動期間中に天皇杯準決勝を控えるGK大迫敬介(広島)の招集を見送った関係での抜擢となった。
来年の北中米W杯に向けたメンバー発表までの代表活動は今回と来年3月の2回のみとなる中、このタイミングで新戦力を招集した背景については、「(メンバーを)固めるというのはなかなか難しい状況かと思っている」と、主力選手にケガ人が相次いでいる現状を理由に挙げた。
「チームとして戦術であったり、選手選考の部分で軸となるところを固めていくということは選択肢としてあってもいいが、現状も踏まえて、たくさんのいい選手がいる。今結果を出している選手、もっともっと成長してくれるという期待を持てる選手はできるだけ招集し、選手層の幅も広げながら、日本代表の戦術をより多くの選手に理解してもらった中で、最後、チーム一丸となって戦術の共通理解を深めてW杯に挑めればと思っている」
W杯本大会に向けての青写真をそう描く森保監督は「常に可能性のある選手は招集していくというところは持ちながら、W杯に向けて強化を進めていきたい」と強調した。
(取材・文 西山紘平)
